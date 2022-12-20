世界視線：猶太極端主義　反現代的威脅

西方媒體與輿論長期妖魔化伊斯蘭教，並以其極端主義者作為其恐怖主義工具，攻擊它們反對的國家政權，以及在伊斯蘭國家裏分而治之，製造動亂。美國及西方政府刻意製造出伊斯蘭教便等於極端主義、便等於恐怖主義，與西方所代表的現代化、現代化文明敵對起來，目的是抑制、操縱伊斯蘭國家的發展，不讓它們可以在伊斯蘭各個帝國崩潰之後，在新的條件下復興，「文明衝突論」不過是用學術包裝的新殖民主義而已。

以宗教而言，現代社會面對最大的挑戰不是伊斯蘭教極端主義（極端主義組織只佔全球伊斯蘭教信徒一個極小比例），而是猶太教極端傳統主義的發展。

猶太人是宗教化的民族，由於種種歷史因素，宗教化的歷史使命主宰着猶太人的政治，讓宗教可以與猶太人的民族與社會緊緊地綑綁起來。1948年以色列建國，更加重了實現歷史使命的可能與迫切感。本來，在英、法、美的支持下，以色列建國獨立宣言強調自由、公義與和平，保證國民有完全平等的社會政治權利，保證宗教、語言、文化的自由，但經過了與阿拉伯各國和巴勒斯坦民族的戰爭，且獲勝利，以色列的人口大幅增長，新移民的殖民需求大，導致政權的強悍和新移民（來自中東農業為主的猶太裔而非來自北歐工業國家者）與殖民需求結合起來的極端傳統主義的教派大盛。

以色列政府的宗教化傾向允許並支持極端傳統主義社群的發展，他們一切悉依古老教規，男尊女卑，男性的目標是在宗教學校不停學習，致只有三成男性工作。社區與學校依教義與世俗社會、與政府隔離，遵從宗教法規而不是世俗法律、制度，不與外族和不同猶太教派通婚，不參軍，不節育，形成以色列國中之國，人口已達全國13%，因為生育率奇高，全國人口增長中佔了七、八成。

由於就業低，社區主要靠政府資助，因而在政治上團結，通過選舉進入政權，左右政府政策。近年在選舉裏影響日重，成為以色列政治長期右派化的主要因素。他們極端排外，否定巴勒斯坦和當地阿拉伯人的政治權利。假如人口不斷增加，以色列國家機器大有機會被其控制，也與美國的極端傳統主義猶太人相互呼應，他們便可能借助美、以而在中東製造更大的災禍來。

研究所所長 陳文鴻