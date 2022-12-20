產評：華須設法穩預期　股市風向助展眉

內地的防疫政策由極端的「動態清零」轉變過來，由於感染個案由極低基數反彈，相信須經歷一段疫情「復常期」，才能真正展開經濟復甦。這段時間，當局最重要的，是設法穩定市場預期，止住「悲觀」情緒延續下去，這關係到內部需求，也影響到固定資產和外來投資。問題是，客觀上短期經濟活動仍受感染數字「大反彈」的掣肘，要有力穩預期，也許得靠從資金面率先進入股市布局經濟復甦賽，帶動財富效應，並締造有利的企業融資環境，確保各方能安度這個非常時期，重納正軌。

挨年近晚，距離春節僅一個月，按理不少內地居民都開始回鄉過年。惟今年特別之處乃早前持續的封城防疫，大大影響製造生產與民生經濟，不少民工與小商戶「冇啖好食」，已提早回鄉，故今年春運緊張情況料不復往年。

更重要的是，由於「動態清零」防疫政策逐步退場，內地的感染人數將無可避免由人為的極端低基數大幅反彈，不少企業營運都面對工人「缺崗」的問題，經濟幾可肯定尚要一番煎熬，待這個防疫「正常化」的過程底定下來，經濟才能邁步展開復甦。

上周舉行的中國經濟工作會議強調，要聚焦提振市場活力和民營經濟。本周初即傳來這兩年被監管大棒重點打擊的科技巨企，獲新上任地方高層前赴考察，意味監管問題有望告一段落。事實上，民營企業擔當着推動經濟增長的重要角色，監管正常化，讓具代表性的科技巨企業務重展活力，帶動投資，讓投資者對企業以至經濟前景改觀，相信此舉效果比降準「放水」更實際，皆因當前內地市場最缺的是「信心」二字，信心不足，更多「放水」亦事倍功半。更何況，從穩定人民幣匯率的角度，實不容許內地當局步美國後塵，無限量放水。

因此，鬆開核心科技產業的嚴格監管，讓民營經濟再次擔當起經濟增長的「領頭羊」角色，可謂戰略的一步。事實上，如今科技巨企佔股市指數重大比重，若能讓市場對這些重磅中資股的盈利前景改觀，有助引發股市重估，讓中資股估值走出目前的低潮。股市表現往往行先經濟，讓股市重現活力，不但有利於增加企業融資的渠道，尤其是助房企燃眉之急，股市上升所帶來的財富效應，既有助刺激消費，帶動投資，推動經濟全面復甦，也有利引導居民資金投資多元化，改變過去偏重房地產投資的局面，平衡經濟風險。

事實上，雖然過去3年內地經濟增長持續放緩，但外資並未有減少對投資內地的興趣，尤其是不少美資金融機構都積極布局內地金融市場。在經濟復甦步履尚未穩定的刻下，當局更宜加大金融業改革開放的引資力度。昨日傳來兩地監管機構公布將擴大滬深港通合資格股票範圍，包括港主要上市外國公司，此舉料有助提供兩地股市的流動性，既能為國際投資者提供更多的A股選擇，鞏固香港引領國際資金投資內地的「門戶」角色，也能為內地居民提供更多國際企業股票的投資選擇，策略意義重大，效益值得期待。