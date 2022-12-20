正論：馬路炸彈害人車　把關不力執法者

香港出入不平安！劣評如潮的「安心出行」手機應用程式壽終正寢，港府終於有自知之明，在無能管治下，市民出行又如何能安心，除了防不勝防的疫症，這個城市也因為惡性循環，積累了不少奇難雜症，危害大眾安全，新冠肺炎會奪命，工業及交通意外造成傷亡也不少。近日連串嚴重車禍，究其原因，大都是涉及有人違反交通規例，累己累人。而政府規劃失當，執法不力，亦是責無旁貸。

就以泊車位為例，因為嚴重短缺，各駕駛人士欲泊無門，部分職業司機貪方便泊車在路邊，埋下出事的危機。天水圍天影路長期路旁違泊大量重型車輛，遮擋其他司機視線，懷疑有公司因為節省停車場費，把拖架放在路肩，金蟬脫殼，以為拖架上沒有行車證便可以規避警方票控，其實是自作聰明，弄巧反拙。違例泊車只會被定額罰款320元，而遺下車架隨時觸犯《簡易程序治罪條例》第4A條，最高罰款為5,000元及監禁3個月，司機切勿以身試法。

「搵食車」都只是為了生計，為甚麼會鋌而走險，其中一個原因是規劃問題，商用車停泊位短缺，1車對0.6個車位，港府又收回棕地發展，過去一年減少100萬呎泊車土地，疫下貨運緊張，掣肘重重，不少司機先行運走急用的貨櫃，把貨架擱下。泊位一日沒有增加供應，同樣問題就會繼續存在，而且會變本加厲，隨時會釀成重大意外。運輸署指相關路段過去一年有12宗交通意外共有23名輕傷傷者，警方稱今年10月已就天影路一帶的違例停泊，發出超過300張定額罰款告票。

違泊成風，與執法不嚴明顯有關係。一段約2.5公里長的路段，記者目測路肩位置泊了至少50輛車，更有大約10個拖架，一日就可以發最少近百告票，而且更可拖走涉及的車輛拖架，亦可控以對公眾人士造成阻礙，但警方打擊不夠力度，只是交功課式執法，變相縱容，令到違法者有恃無恐。當局絕對有能力鐵腕處理，像最近嚴厲打擊商舖擺貨阻街，把很多長年黑點都整治了，一掃以往亂象，證明並非不能為，只是慣了不作為。雖然法律不外乎人情，但道路交通規則，涉及使用者安全，一點都不可以放軟手腳，人命關天，「搵食並非大晒！」

社會人士對日益惡化的交通問題非常關注。去年涉嫌毒駕及藥駕的被捕人數激增5.7倍，今年首9個月已拉48人，只是冰山一角，實際數字更驚人。學者指出現行法例規管的毒品種類未跟上時代，罰則多年來無更新，阻嚇力日益降低，當局亦是時候作出檢討。

一宗小小撞車，隨時可以造成大型車禍，一個不負責任的司機，可能會粉碎幾個幸福家庭。交通意外成因層出不窮，但歸根究柢都是人禍居多。駕駛者態度十分重要，藥駕酒駕一宗也嫌多。香港交通緊張繁忙，道路設計需要小心謹慎，應變更要迅速，跨部門緊密合作，才可以拆除馬路炸彈！