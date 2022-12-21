正論：鬆綁繼續碎步走　擾民措施何時休

雷聲大雨點小，是港府施政慣常作風！昨晨，港府高調預告防疫措施將迎來新一輪鬆綁，教市民萬分期待，殊不知又是一場歡喜一場空！所謂「鬆綁」，不過是從明日冬至起，撤銷表列處所容量限制、取消酒吧、宴會、酒館等快測要求、容許公眾戶外範圍飲食等，最為擾民的疫苗通行證、禁聚令乃至口罩令等卻依然維持。防疫放寬長路漫漫，港府堅持碎步走，港人何時方能看到復常曙光？

美其名「穩打穩紮」、「審慎決定」，實為掩飾港府施政屢屢「錯失良機」！以酒吧業為例，全港酒吧停業多時，好不容易捱到解封，並迎來世界盃旺季，卻因表列處所容量限制，導致生意額較上屆世盃大跌三成；港府卻在世盃決賽後不足48小時內，宣布撤銷場所容量限制，業界會有何感想？又以婚宴業為例，聖誕乃至農曆新年前後，向來是舉辦婚禮或宴會的好時機；港府從未提出放寬時間表、毫無徵兆，上午預告下午宣布，以至於業界無法早作準備；即便撤銷容量限制及宴會人數上限是在明起生效，婚宴業仍難以即時受惠，錯失旺季！

對於作為本港經濟骨幹的旅遊業來說，港府的碎步式放寬，影響尤為顯著！眾所周知，一般人外遊需要時間準備，諸如預訂機票、酒店等，「說走就走的旅行」只佔少數。由於港府太遲撤銷「黃碼」，加上維持旅客入境的接種疫苗要求，導致來港旅客增速緩慢；聖誕臨近，外國旅客縱然有外遊計劃，早已打消來港念頭，轉往亞洲其他已復常的地區，諸如南韓、日本等。不難預測，今年聖誕來港旅客的人數，仍不及疫情前的盛況；隨之而來的，是零售、飲食等與旅遊息息相關的行業，營業額亦會大受打擊。

雪上加霜的是，香港與世界復常速度脫節，防疫措施所造成的巨大落差，導致本港旅遊「旺出不旺入」情況加劇。業界指出，多間旅行社於聖誕檔期的旅行團均已爆滿，新春的行程亦正被搶購，即使旅費一般較以往貴約30%，仍無阻港人外遊的決心。誠然，港人受疫情影響「被困」香港長達3年之久，外遊之心熾熱是可預期的；然而，凡事一體兩面，留港難以歡度佳節才是關鍵，聚會逛街處處受阻，農曆新年又沒煙火，氣氛全無，還有甚麼能吸引市民留港消費？旅客欠奉、港人外遊，本港各行各業又如何乘勢復甦？

歸根究柢，港府漠視民間聲音，堅持疫苗通行證等種種不合理且擾民的限制，嚴重妨礙了本港復常的步伐，扼殺了經濟復甦的希望。以疫苗通行證為例，港府堅持的原因說是為了提高接種率，卻有違邏輯！疫苗通行證推行超過半年，在港府不斷「加辣」的情況下，受影響的市民早已完成接種；最新數據亦顯示，本港接種3針的人口比例高達83%！至於從未接種疫苗的人口僅5.5%，那些人不是身體狀況不許可，就是堅決不接種；港府苦苦強迫根本毫無意義，難道港人就沒有選擇的自由嗎？

港府雖取消了「安心出行」掃碼要求，卻不肯取消疫苗通行證，不但讓港人一頭霧水，更造成一定程度上混亂；有市民刪除「安心出行」後，進入食肆時才被告知要出示針卡，結果又要重新下載。正因港府做事拖泥帶水，才導致本港經濟一潭死水；惟有港府鼓起勇氣，「大步走」一步復常，本港才有望闖過面前難關！