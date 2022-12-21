功夫茶：好大喜功填深海　天價造島惹爭議

政府執行每個政策，若然思慮不周，計劃不符成本，便會慷納稅人之慨；若然涉及天文數字嘅政策，一個不小心或好大喜功，變成倒錢落海就難免激起公憤。呢，早前為建簡約公屋就惹來市民、議員圍剿，建一個「簡約公屋」，每個單位要花費約90萬元，比「正規公屋」造價貴，居住空間又唔見大咗，難怪被嘲「燒鵝價錢食蔗渣」！

嗱！政府度橋係咁膠，市民見怪不怪，之不過，依家疫情未過，特區政府又話財赤嚴重，庫房儲備如滾水淥豬腸，唔見一大截！咁惡劣形勢下，備受爭議嘅「明日大嶼」新方案終於曝光，究竟政策背後有冇深謀遠慮，還是只求好大喜功而粗疏？

嗱！根據發展局尋日披露嘅最新文件，犀利囉！造價5,800億元嘅交椅洲人工島新方案，由原先填海兩個島變建3個島，而3個島將包圍交椅洲而建。當中建議1,000公頃嘅交椅洲人工島由3個島嶼組成，並以「Y形」水道分隔各島。新方案以15分鐘生活圈概念規劃7個宜居生活社區，預計可建約19萬至21萬個住宅單位。每個社區佔地約80至100公頃，社區間由環保集體運輸系統連接，同時規劃行人及單車徑網絡，居民可以步行或踩單車等，喺15分鐘內從居所到達不同目的地。人工島可以容納約50萬至55萬人口，並提供約27萬個就業職位，且多位於核心商業區。

至於交通方面，政府建議興建全長約30公里嘅鐵路，由洪水橋接駁至港島西，其中港島西至大嶼山東北連接路則建議喺填海工程開展期間同步展開。不過，新方案與原先建議喺屯門內河碼頭嘅說法不同，有議員認為新方案僅服務跨境客和北部都會區，冇理由興建一條2,000億元嘅跨海新鐵路，竟然唔能夠用盡，是以將「誓死反對」！

依家天價造島十畫未有半撇，政府一味吹噓如全面完成後，相關經濟活動每年可帶來約2,000億元增加值云云；有環團就批評政府，不斷以「參考同類工程造價」來估算「明日大嶼」人工島，得出5,800億元嘅造價成本，但至今未交代到一個清晰成本估算，憂每呎造價成本將比過往填海計劃出現潛在大幅低估；呢個憂慮不無道理，政府2018年價格推算為5,000億元，事隔4年都加咗800億個大洋喇！從過往經驗，逢大型基建，唔係延誤就係超支，港珠澳大橋就係最佳例子，原定2016年底完工，卻出現嚴重延誤及超支，香港段造價由原先估計762億元，大幅超支至2017年估計嘅1,177億元。依家天價填海建島，填咁大片海對海洋生態肯定造成不可逆轉嘅破壞，「明日大嶼」分分鐘變「明日大愚」，政府應三思，以免「一填促成千古恨」，更何況深水填海技術不穩定，屆時如變成「飄移島」條條揈唔上唔落就該煨囉！