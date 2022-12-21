世界視線：東盟謀發展自主　拒外部霸權介入

東盟是世界的明日之星，這個在2019年統計有6.6億人口、以年輕人佔高比例的區域，歷史上有過不少辛酸，因此長時間一直貧窮落後。19到20世紀它到處是殖民地，唯一幸免的泰國也是大英帝國的勢力範圍，第二次世界大戰是日本帝國主義的佔領地，二戰後雖然開始逐個走向獨立，但經歷過政變、軍法統治、內戰及種族衝突等，例如越南就出現過越戰及排華，菲律賓就出現過美國政府扶持的馬可斯暴政，近年還有美霸權主義在泰國及緬甸挑動「顏色革命」。

不過，隨着2008年12月《東盟憲章》正式生效，它們10國自成一個生命共同體，謀求共同發展及政治穩定，使外來勢力要覬覦挑動也有所顧忌。此外，東盟更有無比的發展潛質，這些國家地處熱帶及亞熱帶，森林及礦產豐富，緬甸、印尼及南海有油氣，馬來西亞及印尼有豐富的金屬礦產，泰國、越南及柬埔寨更是魚米之鄉，是世界大米糧倉，這方面只要革除外國糧、礦霸權資本的操控，加上良好的礦務、農業及環保政策推動，自然有好的可持續發展。這也正是東盟的政治斡旋以謀求長遠發展的大計。

大計首先是和中、俄，拒美、歐，單看最近先後舉行的東盟與美國及歐盟峰會中，東盟國家都拒絕支持美歐譴責俄羅斯及配合制裁俄羅斯，也抗拒附和美國挑動海峽兩岸緊張關係，更一直堅持南海領土及資源開發要和中國政府協商處理，就看到它們強調共同的「啟蒙自利」（Enlightened Self-interest），毋須美國霸權主義政府的介入。

即使面對緬甸的內部政治衝突，去年4月雅加達峰會中，它們也達成五點共識，分別為：立即停止暴力、各方對話、安排特別使團、東盟自身提供人道救援、東盟特別使團到緬甸會見各方敵對勢力。這就明確顯示東盟要內部共同全力維護各成員國自身的主權，透過協商解決其內部政治衝突，抗拒外部霸權勢力的介入。

東盟也在發展方面反對過去西方新殖民主義種種有條件的施捨及投資計劃，導致國家財政及資源受控的禍害，也容易引發勾結外國勢力及官僚貪污瀆職。無論與中日韓澳紐簽訂區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），或和歐盟發展自由貿易協定，都表現出東盟要以平等及互相尊重的方式發展合作共贏。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻