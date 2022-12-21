《港區國安法》頒行之後，香港從動亂回復政治與社會穩定。然而，即使大批黑暴移民他去，香港依然是民心未穩，還有反覆的可能性，政府不可掉以輕心。

由亂至穩，現在主要靠《港區國安法》來避免衝突，壓抑矛盾。但黑暴的起因，除了外力干預外，主要是內部的結構矛盾深重難改，黑暴前的特區政治體制無力應對。雖說有民主派議員的搗亂，但建制派議員在立法會裏佔多數，特區政府的行政主導也大權在握，卻不能抑制。顯然，無論人事、能力、政治文化、制度都大有問題。國安法可以用作阻嚇，卻沒法消解矛盾，天下還未太平！

黑暴之後的政治體制改革，目的是在立法會排除政治不穩因素，間接的有限選舉為主，大眾參與的選舉比例減少，當可保證立法會內法案投票的可控性。立法會議員大增，使建制的各方勢力都可進入執政，擴大了統戰的基礎。然而，若人事大部分依舊，政治文化與能力也大致依舊，多了議員，未必可以集思廣益，提升立法的效率與效能。特區還是行政主導，在政治問責官員方面加強，亦未必可改變從英國承繼而來的官僚體系。

香港由亂復穩，似乎並沒有對黑暴的根源作多少反思，傳統的統戰政策再為主導。缺乏大眾普選的壓力，立法會議員容易苟且因循，只討好推舉他們的團體與人事，也不用努力在立法會裏發揮改革進步力量，漠視香港積累的結構矛盾不顧，黑暴前議員疏忽職責、飽食終日的情況可能會逐步復現。至少，議員人數大增底下，缺席會議與不作提案的例子使人擔心。在既得利益者主宰下，政治文化、制度的保守勢力強大，一切依舊的慣性傾向巨大。單用個別紀律部隊出身的問責官員不可能改變風氣，更不易對抗政府整體官僚主義的程序與先例阻礙。

黑暴之後香港政治的困境，是不敢對黑暴因由作深入的調查公布，也即是不敢對黑暴之前的情況進行檢討、反思，因而不能認清問題的根源，只在表面枝節努力，社會底下的結構矛盾又怎可以清理？香港的問題不只房屋問題，就連這方面也沒有大刀闊斧的解決手段。沒有反思，沒有改革，既得利益者只會又一次犧牲香港的發展，只照顧他們的利益。這些既得利益者表面上愛國愛港，實際上對國家、對香港社會有多少責任感和歸屬感呢？