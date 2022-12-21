根據英國人結束殖民統治的做法，上個世紀80年代初中英談判香港前途時，英倫即布局「光榮撤退」後保障在港利益和操縱香港發展，主打攻略是實施「民主普選」，把香港政權移植給本地人。對此，就要扶持一個政治反對派，在香港回歸中國後「民主拒共」發揮作用。

根據經驗，這樣的反對派一定要從香港華人政治精英中挑選培養，先讓他們進入港英建制，取得地位、名聲，在放開選舉制度時把他們「外放」出去，在選舉中學習選舉，積累經驗，獲得「民意授權」，再回到建制。這些人經過英國的精心培養、反覆歷練，比其他參選者優勢明顯，成了「民主政治」的化身。

在這些反對派精英中，大律師、律師通常是精英中的精英，是領頭羊和骨幹分子，這是因為在英國殖民統治中，所謂「法治」至關重要，港英司法制度、法律體系、人事構成源自英倫，原汁原味。經過回歸20多年的實踐證明，一是港英時代延續至今的司法中人，對英倫忠心和戀殖情懷超過任何界別，他們也以此為傲，最為抱團。二是經過英倫法律培養和訓練的司法中人，對其他「法系」和制度排他性極強，自以為高人一等。三是律師從政、充當反對派十分積極，他們的職業訓練使他們口才了得、辯術了得，而香港要學西方的選舉政治，在很大程度上就是「耍嘴皮」政治、胡攪蠻纏政治，這些，大狀們優為之！

香港最老牌反對派政黨民主黨的創辦人，就是李柱銘等一些大狀，回歸後更冒出了一個有「大狀黨」之稱的公民黨，這些大狀且是香港大律師公會的重要活躍分子，他們參與的反中亂港活動得到大律師公會支持，他們把大律師公會變成了政治工具，一時間大狀黨和大律師公會難分彼此。大狀黨曾通過選舉在立法會佔有多席，使反中亂港活動在司法領域和立法領域相互呼應，對「一國兩制」破壞極大。現在，大狀黨步入清盤，這一頁永遠翻篇。