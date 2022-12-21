美國前國務卿基辛格日前在英國媒體撰文指出，俄烏戰事已到了要轉換戰略的時候，鼓勵透過協商達致和平。他反對用戰爭將俄羅斯打成「無力國家」的想法，認為俄國多年來在平衡全球勢力作出重要貢獻，俄軍若失敗，不會消減其核武勢力範圍，反而對烏克蘭形成更大威脅。

基辛格苦口婆心，是從全局考慮，不是為了維護俄羅斯，主要是為烏克蘭和歐洲乃至美國着想。可惜忠言逆耳，照例引起基輔當局不滿，烏克蘭總統顧問波多利亞克指摘基辛格的言論是姑息侵略者，並指他不理解戰爭性質及世界秩序。這未免太好笑了，基辛格縱橫政壇數十年，甚麼場面沒見過，他不理解戰爭性質及世界秩序，誰能理解？

真正不理解戰爭性質及世界秩序的恰恰是基輔當局，特別是戲子總統澤連斯基。他被西方捧為英雄，並登上《時代》雜誌封面，成為「風雲人物」，因此飄飄然，不斷肆意妄為，根本不理自己的國家成為廢墟，自己的人民在流血。直至近日，他還在幻想徹底擊敗俄羅斯，奪回克里米亞，「烏克蘭人腦海中已開始想像開展收復克里米亞的行動」，並暗示自己希望明年就能踏足克里米亞。看來他真的把悲劇當喜劇演，烏克蘭攤上這樣一個戲子，實在可悲。

稍有常識的人都知道，不管是整體國力還是軍事實力，烏克蘭都無法和俄羅斯相提並論，若非美西方源源不絕提供援助，以及大量僱傭兵充當炮灰，烏軍早就潰敗了，基輔政權也早就崩潰了。有人嘲笑俄軍虛有其表，其實俄羅斯以一國之力對抗整個西方陣營，等於以一敵數十，尚能立於不敗之地，試問幾個國家能做到？若不是整個西方陣營在背後撐着，烏克蘭恐怕一天也維持不了。澤連斯基傻乎乎地聽從美國唆擺，充當反俄打手，結果毀了整個國家，他還沾沾自喜，以國家英雄自居，可見其腦袋確實有問題。當然，戲子總統之所以如此天真，也許是因為作為美國傀儡，根本身不由己，只能任人擺布。

隨着俄羅斯徵召30萬後備兵役並已完成訓練，俄軍正加緊部署，隨時展開新一輪行動。據說總統普京近日將有重大宣布，大概與此有關。這次俄軍吸取教訓，必定準備得更充分，等待烏軍的可能是滅頂之災，到時基輔當局也許才會明白基辛格的良苦用心。