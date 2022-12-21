經歷過前總理莫里森執政4年，中澳關係陷入冰點後，最近終於有回暖的迹象。澳洲外長黃英賢昨日起訪華兩天，將與國務委員兼外長王毅會談，並舉行新一輪中澳外交與戰略對話。黃英賢表示，此行將致力推動中方取消貿易限制。

眾所周知，澳洲現任總理阿爾巴內塞於G20峰會期間與國家主席習近平有過會面，顯示雙方都有意修補關係。中國向來是澳洲最大貿易夥伴，自中方對澳洲實施貿易制裁後，澳洲經濟受到前所未有的打擊，包括教育業、旅遊業及釀酒產業都陷入谷底。早前傳出中國有意連澳洲牛肉也禁止入口，當堂嚇了澳洲一大跳，皆因澳洲約有五分之一牛肉出口中國，可見澳洲在經貿上對中國極度倚賴。隨着莫里森落台，阿爾巴內塞尋求改善澳中關係，乃係對穩住經濟的應有之義。

當然，澳洲向來是美國反華第一線盟友，不可能一下子扭轉根深柢固的反華思想，尤其是在野黨反華向來反得最歡，阿爾巴內塞受到的壓力不小。但就像歐洲領導人跟隨美國制裁俄羅斯後吃盡苦果，明白到不能盲目跟着美國起舞，也開始思考對待中國必須政經分離，否則只會進一步削弱自己的經濟。澳洲豈會不看在眼內？阿爾巴內塞早前曾表示台灣不符合資格加入CPTPP，其用意便是向中國表明澳洲不會觸碰中國的紅線。

事實上，中澳向來沒有地緣或歷史上的衝突和仇恨，反華更多是出於盎格魯撒克遜人的傲慢與偏見，何況中國作為全球最大市場，根本沒有第二個市場能夠取替。就連美國商務部公布針對中國半導體產業的最新出口管制措施後，也有多家來自美國和亞洲的半導體科技公司取得管制豁免，可以繼續向中國提供晶片，足以反映與華脫鈎是不切實際。