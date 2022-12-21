新冠疫情在北京大爆發，當地居民很幽默，有人在微博中寫道：「我們一家四口，陽了仨，聽說這病毒很仁慈，會留一個做飯的，我就是那做飯的。」在北京人眼中，變種病毒Omicron肆意橫行，無孔不入，一家當中，充其量只會留一個「陰性」之人，若然果真如是，看來首都的情況，不比香港好多少。有人認為，北方流行的病毒株比南方的厲害，該微博的博主也說：「看着家中三人發高燒加渾身骨痛，心疼得很，誰說新冠病毒只像流行感冒，那些人都是胡扯的。」

要來的終究要來，嚴防3年，中國內地始終得解封，不可能永遠作繭自縛。至於說北方的染疫者病徵比南方的嚴重，有人以此向防疫專家求教，專家說大江南北，所流行的病毒類型差異不大，北方人的病徵較明顯，是因為當地氣候嚴寒，病人身體的反應較強而已。

自從出現變種病毒Omicron之後，本欄已經斷言，沒有任何地方可以擋得住新冠疫情的進侵，全面解封、打一場硬仗是早晚的事，只爭選在甚麼時候而已。內地最終決定在今個冬季解除禁疫令，也算是適當其時，不然再拖下去，只會終無了期。國家已經用了兩年時間勸喻長者打疫苗，責任已盡，最終打與不打，乃是個人決定。

內地80歲以上人士，疫苗的接種率不高，外界或許會為這批人而擔心。我跟內地部分的老年人溝通過，他們卻另有想法。有些長者認為，到這般年紀，人生已經滿足，生命終究會有盡頭，上帝不是用這種方法召你回去，也會用另一種方式叫你歸位，何必為保命而再去打這樣那樣的防疫針呢？

我聽來也覺得不無道理，這也正是陶淵明的人生觀：「聊乘化以歸盡，樂夫天命復奚疑。」