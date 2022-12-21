作為一個演員，就要時時刻刻表現自己，攫取觀眾注意，而不是「我不要被你記住」。烏克蘭總統澤連斯基深明這一點，還覬覦全球矚目的世界盃決賽，希望作為自己的表演舞台，可惜被請食檸檬。

美國傳媒報道，澤連斯基要求在卡塔爾世界盃決賽開賽前，分享一段世界和平的訊息，但遭到國際足協拒絕。澤連斯基於是改為自行在網上發布片段，他在鏡頭前表示：「戰爭沒有冠軍，亦不會打成平手；只有和平才能成為冠軍，希望大家一起見證決賽，亦一同見證戰爭結束。」此話並無不妥，改由男女老幼平民百姓讀出，配以藍天白雲、風吹草原等祥和寧靜畫面亦然。宣揚世界和平不忘搶佔大頭畫面，究竟真正用意何在？

就算不懂行為心理學，無法從一個人的言行認清其內心想法，只要看看報道引述烏克蘭總統辦公室於被拒絕後批評國際足協喪失對足球的理解，搬出「是要團結民眾、而非支持分化」來大肆說教，又拋出「主辦國卡塔爾亦支持澤連斯基的倡議」來試圖嚇唬人，已足見有人言行態度極之扮大哥。

美國《時代》雜誌本月初將澤連斯基以及「烏克蘭精神」選為2022年度風雲人物。撇開老美要「戰至最後一個烏克蘭人」，當然將戲子捧成偽英雄，難道打成過街老鼠不說，是否有人欲再斬四両，為自己再鍍上一層戰爭英雄的金身呢？畢竟網上有人竟以「Legend」來形容澤連斯基，可見在一個濫情的時代，只要打出「宣揚和平」的旗號，即使實際上是替自己打廣告，消費戰爭中犧牲了的人命來往自己臉上貼金，播出自己的尊容最為重要，一般人還是看不出苗頭，還會繼續大表感激的，更莫講能看清誰才是為美國圍堵俄羅斯充當了傀儡，不斷送國民去死，導致生靈塗炭。