歲寒又冬至，團圓正當時。冬至到來意味着年末將至，筆者在此提早祝大家團團圓圓，冬至快樂。不少香港市民在冬至日都喜歡在家下廚，對於大多數市民來說，這應該是正常不過的事情，但是對於一些正住在不適切房屋或劏房的基層市民，居住環境狹窄，甚至廚廁合一，大家都不會忘記。

筆者過去曾到訪深水埗不少劏房戶家庭，單位面積細小、樓宇結構違例改建、防火設備不足，整個單位的環境衞生十分惡劣，空氣不流通。曾看到有單位被「劏」，容納十多人居住，地方狹窄，連在室內自由走動的空間或放置一張飯桌，都可能有困難。因此，大家應想辦法協助基層市民，盡最大力度改善他們的居住環境，住好一些，居住面積大一些，不用捱貴租及被濫收水電費。

除了過渡性房屋，政府已建議興建簡約公屋，希望對劏房戶來說，可給予他們一個盼望，未來有機會告別劏房。在未來數年，陸續有過渡性房屋單位供應，特別是2023至24年度，有多達9,000個單位，政府應把握時機，盡快推出過渡性房屋中央網上資訊平台，發放所有過渡屋項目的資訊，哪個項目正有空缺、正在招租，一目了然，讓劏房居民申請入住。當局亦應考慮推出網上統一的申請渠道，讓申請過渡屋程序變得簡單、快捷及方便。

另外，由於不少居於劏房的人士因為種種原因，未能符合輪候公屋3年的資格，但是他們有急切住屋需要，應該盡快調整過渡性房屋非輪候公屋3年者的申請者比例，讓他們也有機會入住過渡屋單位，務求令過渡屋能夠用得其所，幫助更多有需要的基層居民。明日就是冬至，希望大家能與家人共聚，度過一個溫暖窩心的晚上。