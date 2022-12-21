港府高層牽頭推政府司、局、署、處等各級執權柄的官員大學習大貫徹二十大精神，又大會又小會，又政總又分區，搞得熱熱鬧鬧，紅紅火火，一派上傳下達雷厲風行的不折不扣落實好景象，豈料卻被勞工處正副處長的「鬼拍後尾枕」真言完全踢爆了。原來是形式主義，講的和做的落差很大，甚或相反。

二十大精神講得最多的是人民，最窩心的話是把人民對美好生活的追求作為執政黨奮鬥的目標，特首李家超也把人民感到幸福感的願望常掛在嘴邊。可是，特區的官僚們是否與特首同心，則實屬疑問。上周立法會討論最低工資一年一檢時，勞工處處長陳穎韶說：「若『一年一檢』的話，變相在檢討時將收集數據和研究的時間壓縮。」同席的勞工處副處長何錦標更加碼幫「老闆」口說：「在檢討法定最低工資水平時，需要考慮對經濟、勞動力的影響、僱主和市民的意見，亦需進行諮詢，檢討工作需要約兩年時間才能完成檢討周期。」惹得勞工界議員郭偉强諷刺勞工處不如易名為勞資處，黃國議員怒責「借市場之名，行剝削之實」。

勞工處正副處長居然無視最低工資制度存在的重大漏洞，已失去保障低薪工人最起碼的求生養家及繁殖後代的生存條件，完全與二十大中央精神格格不入，官風比資本家更資本家，比殖民地官僚更官僚，比血汗工廠更無人情味、更冷酷無情。

立法會以愛國者治港大原則組成，就必須從這個大原則想想，讓這樣無工人心、無基層疾苦心的官僚繼續駕馭勞工處和最低工資委員會，還會使打工仔對國家、對港府加強支持力和歸屬感嗎？立法會議員組成的結構已是「強資本弱勞工」，倘政府的政策再傾斜於資方，最終只會官逼民反，自倒其台。