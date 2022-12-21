香港人因新冠疫情困咗3年，隨着聖誕及農曆新年將至，一向「愛飛」嘅港人，無不趁港府取消「黃碼」，紛紛預訂外遊行程，儘管旅費一般較以往貴約30%，據云多間旅行社於聖誕檔期嘅旅行團均爆滿，有90%市民揀去日本，相信新春期間會有更多市民外遊。

內地防疫政策最近「急轉彎」，解封速度之快，由嚴防死守來個快速解封，相當富戲劇性，「中國速度」真有「排空馭氣奔如電」之勢；心水清嘅民眾，都知道再糾纏於「清零」而搞死經濟，划不來！而且眼見群眾已經憋不住了，再嚴控死封下去，倒會應了毛澤東所說的名言：「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗！」

內地解封，一直在調控政策，呢，除咗宣布醫療機構不再查驗核酸陰性證明，有些地方如浙江、重慶等嘅政府，更明確表示為方便群眾辦事，黨政機關、企業事業單位也不再查驗核酸檢測陰性證明；重慶市甚至倡導無症狀不採樣、不用藥。事實上，愈來愈多省市陸續宣令各級黨政機關、企業單位，無症狀和輕症幹部職工，根據身體狀況和崗位需要，做好個人防護可正常上班。

輕症者可上班，意味傳染力高嘅Omicron有機可乘，或更快傳播！論者指如此做法可望盡快達致群體免疫，反正重症和死亡個案並不高，因為多數民眾已接種疫苗，總好過將爆發期一拖再拖！看來，民眾對「中招」已視若等閒，反正自己家人和朋友中招嘅多的是，已冇人會驚慌到有「赴黃泉」嘅感覺！講真，無論內地或香港市民，3年疫慌好多人不是收入減少就是手停口停，有積蓄都耗清，是以盼望盡快撤去所有防疫措施，讓粵港澳通關可期，畢竟中招事小，冇飯開事大！