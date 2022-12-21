我們大家都住在同一個「地球村」裏，全球各地都受到氣候變化的影響，包括海平面上升、更強烈的風暴和更叫人難耐的熱浪，中國當然也不能置身事外。如果全球平均氣溫持續上升，內地很多像上海、天津、廣州這樣的沿海城市就可能會被淹沒。氣溫上升也會令中國的冰川以驚人速度融化，這必然會導致更具破壞性的洪水，摧毀不計其數的農田和房屋。同時，極端高溫和乾旱的天氣也會變得更加常見。

要點一：國家積極投入環保工作。中央政府非常了解問題的嚴重性和尖銳性，在二十大會議中，國家領導人就把對付氣候變化視為政府工作的主題之一，不但把尊重自然、順應自然、保護自然看成是全面建設社會主義現代化國家的內在要求，而且還定下不少承諾，例如在2060年實現碳中和、在2030年前達到二氧化碳排放峰值、在2030年把再生能源提升到佔總能源消耗量的四分之一、減低碳強度、將森林覆蓋度提高約60億立方米等。另外，中央也承諾會跟國際各方共同推進減碳、擴綠、節約和綠色低碳發展。這一系列措施必定有助遏止全球暖化的趨勢，成為世界環保工作的重要組成部分。

要點二：國際低碳論壇。國家在環保方面的努力，在最近舉行的2022碳達峰碳中和論壇暨深圳國際低碳城論壇中表露無遺。這個論壇自2013年創立至今，累計吸引全球60多個國家和地區超過一萬名嘉賓參加，不但成為綠色低碳發展範疇知名度高和影響力大的國際論壇，也充分顯示國家在解決全球性問題「身先士卒」的作風，盡顯負責任大國的風範。

筆者喜見這個論壇除了理論方面的討論，還包含很多實際層面的環保工作。國內包括比亞迪、華為、騰訊等眾多綠色低碳企業都出席了論壇期間舉辦的節能低碳產業博覽會，現場展示了超級快充、動力電池、氫能利用等先進的綠色低碳技術、產品和應用模式。這個展覽為參與論壇的國內外人士提供了進行商貿和合作的機會，有助加快新興環保技術在國內和世界各地落實的速度，對環保作出貢獻。

要點三：造福國民。國家的崛起和在環保方面的努力不但有益於世界，也造福了無數國民。這些年來，空氣、水和土壤污染對國民的健康和生計造成非常重大的負面影響。筆者曾看過一項統計，空氣污染每年導致約110萬中國國民過早死亡。另外，自上世紀80年代就已開始進行的流行病學研究顯示，中國北方地區欠佳的空氣質素會導致嚴重的健康併發症，包括呼吸系統疾病、心血管疾病和腦血管疾病。而國內每年也有約6萬人死於跟水污染相關的疾病。這些都還沒有算上經濟方面的損失，有些估計認為環境問題每年給中國經濟造成的損失高達國民生產總值的10%！可見，積極進行環保工作對國民和世界都是一件再好不過的事情。