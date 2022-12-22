正論：佳節市道冷清清　勒住荷包過聖誕

普世歡騰的聖誕節很快來臨，這個傳統消費旺季今年卻不再靈光，不僅有調查顯示大部分市民將減少消費，餐飲及零售市道亦遠遠不如預期暢旺。歸根究柢，消費券效應已過，加上防疫措施一味擠牙膏式放寬，無法達致「沖喜」效果，反而港人外遊意欲大增，此長彼消，留港消費自然減少。

香港研究協會早前隨機抽樣訪問逾千名18歲或以上市民，了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。結果顯示，42%受訪者減少今年的聖誕消費，比去年同期增加6%；表示「差不多」的市民則佔27%；只有22%市民表示會增加消費。至於在聖誕節花費金額方面，54%市民聖誕消費預算不多於1,000元，當中少於500元的佔32%，會花1,000元或以上只有17%。值得留意的是，51%受訪市民認為現時經濟較去年同期差，負面比率較去年增加12%。協會指出，調查顯示市民消費意欲普遍疲弱，而且對經濟前景持較負面看法，呼籲港府盡快與內地商討通關，刺激經濟。

調查結果可謂意料之內，只要到銅鑼灣等鬧市逛一圈，不難發現不少商店即使進行減價促銷，依然門堪羅雀。商場的聖誕布置也不如過去花俏華麗，反映地產商也不看好今年市道。再看花墟的賣花檔販，往年這個時候聖誕樹和聖誕花均會熱銷，但今年生意額較去年跌一半，更遑論跟疫情前比較。花商坦言聖誕樹賣不掉便要丟棄，「賺埋都唔夠蝕」，非常慘情。酒店的聖誕餐飲生意雖見好轉，但一般中式酒樓冬至預約未見踴躍。反觀出境人數顯著增加，自撤銷黃碼限制後每日平均有二萬人出境，有家長預算花費4至5萬元帶子女遊日韓，可見肥水流向別人田，香港無福消受。

事實上，去年聖誕之所以市道較好，乃係不少市民趕在限期完結前用盡消費券，因而刺激消費意欲。今年消費券派得早，大部分人早已花清光，聖誕節難免勒住荷包。再說，環球經濟並不明朗，超級通脹已令歐美叫苦連天，在全球一體化下，香港根本無法獨善其身。尤其明年電費大幅加價，交通工具同樣申請加價，一加俱加，勢必帶動加風；偏偏薪金增長似有還無，可見明年才是對民生的真正考驗。在毫無利好因素的大環境下，港府對於撤銷防疫措施依然龜行蝸步，一味擠牙膏式鬆綁，錯失機遇自不待言。就說最新的撤銷餐飲、酒吧等表列處所的容量限制，入酒吧去宴會等毋須事前做快測等，要是能在世界盃前就已實施，起碼能刺激市道，現在則是姍姍來遲，難怪連酒吧業界都不看好聖誕市道。

一個有為的執政者，必須前瞻遠矚，洞悉先機，帶領市民走向正確方向。在這方面，新加坡的李顯龍可謂佼佼者。香港第三季GDP陷入按年負增長，星洲卻是正增長4.1%，一枝獨秀，皆因人家年初已大幅放寬防疫。香港一味望天打卦，連與內地通關也是只聞樓梯響，市民對經濟前景無信心，聖誕市道冷清清，不足為奇矣。