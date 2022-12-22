功夫茶：清潔工聞臭開飯　垃圾站環境惡劣

一般厭惡性行業，包括通渠工程、吸糞及沙井、殮房助理、病人服務助理等。更常見嘅係一些垃圾站嘅清潔工人，佢哋冬天就冒着嚴寒掃落葉，夏天則冒着酷熱，大汗疊細汗搬運垃圾，攞嘅係最低工資時薪37.5元，據悉明年5月有機會加至齊頭40個大洋！

嗱！香港酷熱天氣警告特多，夏天特別長，清潔工喺惡劣工作環境工作確實值得關注。有工會就清潔工友對日常裝備及垃圾站設施進行調查，結果發現最多工友認為公司或者政府應提供掛頸風扇、防曬手袖及購水津貼；逾八成人反映垃圾站缺乏午膳休息空間；約10%工友選擇喺垃圾站內進食；亦有工友反映垃圾站衞生環境惡劣，希望設置與垃圾站分隔嘅休息室。

各位，唔好話乜嘢「職業無分貴賤」，從事呢啲行業嘅多數係年紀較大嘅工友，佢哋用勞力賺取生活費，從任何角度睇都係值得尊重。之不過，如果盛暑下工作，連應有嘅需要如飲水、甚至搵個乾淨嘅角落食個飯盒都難，咁實在太對佢哋唔住！

嗱！西方講「人道主義」，我哋古書就冇呢家嘢，只有「仁」！《說文》係咁解：「仁，親也，從人，從二」；二人者，自己和別人也。將人和己都當作人，咪當成異類，相親而不相鬥，咪叫做仁囉！亦即人道主義也。如果啲高官，夏日炎炎坐喺冷氣辦公室，歎完午餐，除咗感到飯氣攻心，眼皮略有默默下垂意，說不定伸個懶腰，呷一啖即磨咖啡，亦會深感「人皆苦炎熱，我愛夏日長」！

講真，清潔工人炎夏清潔街道、搬運垃圾，難免身水身汗，如果連食個飯盒都要對住臭不可聞嘅垃圾異味，或者連一個小小休息間都冇，咁就點講都說不過去，完全不符合「仁者」之道也！清潔工人職工會過去兩個月到訪各區垃圾站，訪問咗200名食環署外判清潔工人，以問卷收集工友對裝備、垃圾站環境嘅意見，同時對在其中6個垃圾站內工作嘅清潔工人就垃圾站設計進行探討，近半受訪工友嘅理想物資數量與現時公司提供物資數量不符。調查綜合工友嘅改善要求，亦不過「六大範疇」而已。

工友嘅要求，譬如分隔垃圾存放與休息室，從勞動尊嚴及職業健康角度而言，冇垃圾臭味、盡可能與細菌分隔嘅休息室十分重要；其次係增加通風設施，如風扇、冷氣，建議政府重新審視垃圾站設計，並盡快提供良好而通風嘅垃圾站環境畀工友使用，減低佢哋受傷或中暑風險。其他如增加儲物櫃空間、增加淋浴設備、增飲水設施等，都係應有嘅基本設備，並不過分；既然合理，「行不務多，必審其所由」，政府常說施政要令市民有幸福感，咁就要行動而唔係齋噏！