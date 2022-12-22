產評：亞洲經濟再抬頭　美搞分化禍全球

隨着亞洲第一大經濟體中國逐步走出疫情，意味明年亞洲市場的需求面有望迎來由衰而盛的轉變，經濟抬頭將吸引國際資金重新進駐。不過，正在搞貿易保護主義的美國，卻與歐洲這難兄難弟一樣面臨經濟衰退風險。在美霸眼中，沒能接受別人比自己強，故正無所不用其極施以各種制裁手段打壓中國崛起，並積極以小圈子政治來搞分化，讓整個亞洲的地緣政治風險揮之不去。身處中美博弈的夾縫，亞洲諸地的取態至為重要，畢竟美國如此損人害己，只會拖累環球經濟無法重回疫前水平，得以本國經濟利益出發，才能避免捲入美霸製造的攬炒漩渦！

一個客觀的事實是，亞洲地區的通脹情況未如歐美般嚴重，同樣地經濟下行的幅度亦相對溫和，意味疫後經濟復甦的基礎亦來得較為紮實。回顧今年以來，困擾亞洲諸地經濟的因素，除了疫情，就是匯率。針對疫情，如今亞洲大部分地區已走出疫情陰霾，重新開放邊境，就連中國也在逐步放寬防疫措施。

至於匯率，今年以來美元強勢，讓非美元貨幣陷入貶值之苦，惟這因素正隨着中國走出疫情，以及日本試圖測試改變超寬鬆幣策而有所轉變，資金一面倒流入美國的情景明年料難復現，疊加激進加息引發經濟衰退的後遺症漸現，促使資金流出美國至其他地區，將成明年投資市場的新趨勢。

如今美國一方面以國安理由壓制中國的科技發展，另一方面四出脅迫所謂「盟友」，一同圍堵中國。不過，從近月中國與沙特阿拉伯高層交流，到中、澳高層會面，皆說明美國的分化政策並未奏效。面對大國博弈，各地為免「選錯邊」，得避免被意識形態綑綁，以本身的經貿利益作依歸。早前盛傳日本及荷蘭擬加入美國制華晶片陣營，隨即被兩國商界群起反對，皆說明美國的行徑不得人心。假若美國經濟明年真的陷入衰退，相信國際間對美霸的離心只會更大，全球去美元化將提速前進。

微妙的是，作為美國盟友的日本，其央行此時釋出改變極寬鬆貨幣政策的信號。從日本內部看，央行並沒有太多「銀彈」繼續干預圓匯，鑑於通脹已回升至一定水平，確有條件適度調節貨幣政策；從國際戰略看，明年美國經濟衰退，中國經濟復甦，為免國際資金一面倒流向中國，日本此時醞釀修正寬鬆幣策，也許是為明年的全球資金大挪移作好戰略準備。

投資者別忘記，身處這百年變局，大國每一步棋都充滿戰略考慮。日本的幣策醞釀轉變，與最新該國內閣會議通過的新版安保戰略劍指中國，皆非偶然。有心理準備，明年中美在亞洲地區的經貿角力將會升級。

在全球經濟前景充滿不明朗因素的背景下，中國經濟疫後復甦將成為重塑新全球化的重要本錢，刻下得全力克服防疫正常化的各項挑戰，並着手重新激活民營經濟的增長引擎，配合金融改革開放，全面啟動雙循環戰略。在明年下半年全球經濟局面逐漸明朗化前，各路資金也得提防市場震盪，審慎行事，免成兩強博弈的炮灰。