娛圈單打：歌藝待人皆滿分　軒仔梗係攞第一

張敬軒紀念入行20周年的11場跨年演唱會《Revisit張敬軒演唱會》，前晚在會展開鑼，頭場為Fans專屬場，軒仔大唱過去鮮少公開演唱的side track歌曲，粉絲聽出耳油。有坐在前排的粉絲趁軒仔在台上表演，走近台邊拍照博「同框」，軒仔見狀隨即舉起V字手勢配合，非常鬼馬。

演唱會上，軒仔不忘訴心聲，直言入行20年，當年跟他同期的歌手，現在仍一起在舞台上打拚者寥寥無幾，自嘲已是中年人，但仍有一個男團夢，更大跳「派心」男團舞一償心願。他又語重心長稱，自己雖然在廣州出生和長大，但香港帶給他太多，不諱言很愛香港。最後更3次Encore，分別唱出宇多田光的《First Love》和首本名曲《老了十歲》等，接近午夜12點才散場。

不止粉絲愛軒仔，許多非粉絲都因為陪朋友看軒仔演唱會而入坑，成為死忠粉，皆因他的唱功實在強大，令人一聽折服，「不費吹灰收你做我的迷」。至於跟軒仔接觸過的人，更是對其親切有禮的待人態度讚不絕口。

不過，今日笑面迎人的軒仔，昔日竟有「張敬囂」的花名，實在令人難以置信。事緣2008年軒仔在《叱咤》打敗陳奕迅，奪得「至尊歌曲大獎」，風頭同時力壓李克勤和古巨基，因而傳出一朝得志、語無倫次。其實，軒仔曾經歷低潮並患上抑鬱症，加上廣州出生令他欠缺自信，言行才會在不知不覺間令人反感。直到2013年轉投英皇脫胎換骨，因有老闆開導、好友容祖兒和王菀之支持。其樣貌亦愈見精緻，印證了人紅自然靚的娛樂圈定律。