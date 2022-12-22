香港人一般看不起印度人，或許有歷史因素。在英國統治的初期，香港有不少印度裔來港工作，多屬員警等中下層的公務員。當時是英印帝國時代，印度人隸屬英女王治下，也以英印帝國成員標榜，與港人有一定的衝突，沒法融入香港社會。

而印度長期貧窮落後，相反，香港在二次大戰後急速發展，單以物質文明比較，港人看不起內地，更看不起印度，忽視印度深厚的文明與歷史文化。這些盡屬偏見，香港一直以來有着規模龐大的印度社區，人才不錯，經濟發展亦佳，只是港人礙於偏見成見，對印度的發展以及香港印度人社區的情況視而不見，媒體一直以來也少有報道香港的少數族裔，在港幾個世代、已部分融入社會的印度裔居民，亦同樣地被忽視。

內地的發展，在近二、三十年長足進步，已經使中國進入新興國家行列，而且領先諸國。在工業生產、貿易、經濟整體已超英趕美，成為全球第二大經濟實體，扣除物價差別，更超越美國。內地依靠的很重要因素是人口紅利，同樣地，印度亦在發力追趕先進國家，也倚靠人口紅利。到2023年，印度大多數會超越中國成為全球最多人口的國家，龐大的人口紅利將推動工業貿易經濟發展。

今年印度的整體經濟已經超越英國，為全球第五大經濟體，僅次於中美日德。若扣除物價因素，印度正趕德追日，且勢頭強勁，有如中國當年。而且這幾年美國與西歐制裁中國、制裁俄羅斯，更使印度有機可乘，在東西方夾縫中左右逢源，今年成為大國中經濟增長最快的國家。

論人均經濟，印度還大大落後於中國，但中國也是近20年加快增長。印度以其人口紅利以及國際貿易形勢來看，今後一、二十年亦絕對會如中國那樣有大發展，或許趕上中國不易，但超越德日，與中美三足鼎立的機會頗大，整體規模亦可與東盟相比。中國一如世界其他大國，不能忽視印度，而香港作為全球金融中心、國際城市，更不能忽視印度。

香港今後國際化的擴展，便不能不把與印度的關係放在日程。香港大可利用世代居港的印裔居民拓展關係，也有來自印度的歸僑可加強兩地橋樑作用。相對於內地，香港與印度更有合作的能力來扮演中國與印度的仲介，也可借印度之力提升香港國際金融中心、貿易中心的功能效用。