1997年香港回歸後，反對派「逢中必反」、「為反而反」，把香港從經濟城市弄成政治城市，把香港人從「經濟動物」變成「政治動物」。中央發現了這個問題，但開始時沒有引起高度重視，認為這是香港要推行政改、要「雙普選」的應有之義，認為是「一國兩制、港人治港、高度自治」下必然有的現象，認為這是香港資本主義制度下的合乎邏輯和情理的訴求，與實施「一國兩制」並不矛盾。

從理論上講是這麼回事，從社會發展邏輯上講是這麼回事，但是實踐起來，因為反對派「逢中必反」，因為他們和外部勢力相勾結，有着顛覆「一國兩制」、分裂國家的政治目的，他們要把香港凡事「政治化」，搞政治鬥爭，把香港變成政治城市，把香港人弄成政治動物，整件事就發生了質變、惡變，香港社會動亂不止，國家主權和安全受到威脅，香港經濟、民生受到損害，政府管治被「攬炒」。

事情發展到這一步，中央不得不出手，以中央全面管治權和《港區國安法》撥亂反正，堅決阻止香港成為政治城市，堅決懲治反中亂港勢力，採取措施讓香港人認清是非對錯，熄滅狂熱政治之火。香港要繁榮穩定，要融入國家發展大局，由亂而治、由治而興，就必須還原經濟城市，一心一意發展經濟、聚焦經濟。

這個局面和發展方向，是美英西方政客最不願看到的，儘管美英西方在香港有巨大的經濟利益，但為了國家戰略利益和政治、軍事、地緣政治利益，為了遏制、打垮中國，把香港搞亂，他們在經濟上受到損失，他們是並不在乎的，這筆帳他們是算過的。現階段，他們把香港變成政治城市，搞「顏色革命」、搞垮香港的圖謀破滅，他們也找不到香港的政治內應捲土重來，香港已失去了成為政治城市的條件，香港絕大多數市民已不會成為他們手中的政治工具。於是他們的鬥爭方向也會轉變，會向經濟、金融等領域下手！