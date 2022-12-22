最近網上流傳一段「毛澤東語錄」，大意是說，中國再有50年會更加強大，到那時候美國必定眼紅，不安好心，他不敢進攻中國，一顆子彈是不敢放的，研製細菌傳染，這是缺德，可是帝國主義把缺德的事做完了就會自毀滅亡。

這段語錄出自何處，無從稽考，難辨真假，但毛澤東確實多次談過中國將來強大的問題。上世紀60年代初，英國陸軍元帥蒙哥馬利訪問中國時對毛澤東表示：「再過50年，你們就了不起了。」其意思是說，過了50年中國就會壯大起來，而且會侵略別國，就像美蘇對外擴張一樣。毛澤東的回答是：「我們的國家是社會主義國家，不是資本主義國家，因此，一百年，一萬年，我們也不會侵略別人。至於建設強大的社會主義經濟，在中國，50年不行，會要100年，或者更多的時間。」

毛澤東對未來的預測，既有樂觀的一面，也有現實的一面，如今回過頭來看，可謂八九不離十。現在中國已經全面建成小康社會，再過不久就會成為真正意義上的現代化強國，剛好符合毛澤東的預測。他當年還預言道，50年到100年內外，是世界上社會制度徹底變化的偉大時代，是一個翻天覆地的時代，是過去任何時代都不能比擬的。這也正是現在常說的百年未有之大變局，可見毛澤東的洞見力確實超乎常人。

西方根據本身歷史，信奉「國強必霸」的規律，因此認定中國必然也是如此。其實毛澤東早就明確指出，中國一百年、一萬年也不會侵略別人。當年西方殖民者每到一個地方就插旗佔地，搶奪資源，屠殺原住民，而中國明代鄭和率領龐大船隊七下西洋，主要是展示國力，宣揚中華文明，並沒有搶佔沿途國家一寸土地，這就是中國人和西方人的最大分別。

正所謂，夏蟲不可語冰。中華文明上下5,000年，早就厭倦爭霸這種遊戲，並非只有短短200多年歷史的美國所能理解。直至今天，美國在海外仍擁有800多個軍事基地，派駐超過22萬名軍事人員，美軍航母艦隊更是到處耀武揚威。反觀中國在海外沒有任何軍事基地，更從來沒有侵略別國，美西方反而整天叫嚷受到中國挑戰和威脅，實在莫名其妙。是的，中國崛起打破了單極世界，確實威脅到美國霸權，但對大多數國家特別是遭受美國欺凌的國家而言，這是好事，不是壞事。