律政司早前就黎智英聘請英國御用大狀Tim Owen為其國安案件辯護，三度上訴均遭駁回。上訴庭昨日就此的訟費問題頒下判詞，下令律政司就駁回上訴及申請往終院上訴許可被拒共須支付85.5萬元訟費。律政司不僅裏子面子皆輸掉，就連納稅人的血汗錢也白白浪費。

眾所周知，律政司之所以終極敗訴，除了司法慣性偏幫反中亂港者之外，最重要是律政司忽然提出全新論點。終院3名法官頒下的判詞指，律政司不應在終極上訴階段才首次提出新論點，雖然論點有明顯重要性，但因有關做法有違原則，不符常規法律程序，因此拒批上訴許可申請。所謂新的論點，包括國安法案件可能涉及國家機密，由不受港方約束的外籍大狀參與審訊，不能確保他們不會洩密等。

為何律政司不及早想到這一點？為甚麼偏要在上訴階段才忽然提出有「明顯重要性」的新論點？這是律政司漏招？抑或是代表律政司處理本案的前律政司司長袁國強疏忽？還是有人存心幫黎智英暗度陳倉？不管是哪個原因，都是因為律政司未能及時在第一擊提出這些論點，洋大狀才能如入無人之境，律政司孭鑊顯而易見。

最尷尬的是，港府原本大安旨意將個波踢畀人大，交由他們釋法補鑊，但從目前議程觀之，人大短期內並無將釋法放入議程。現在港府只能「使陰招」，不批准Tim Owen的香港工作簽證，令整件事尷尬得無以復加。這一招恐怕比人大釋法更受國際非議，倘黎智英陣前易帥，換另一個英國大狀頂替Tim Owen，港府是否仍是沿用這一招了事？說到底，如此無能的律政司，司長仍然領數十萬元月薪，根本對不住納稅人。香港不僅司法急需改革，律政司也是一樣。