西方文明走到今天，儼然陷入死胡同，部分人思想矛盾、人格分裂，你若問他是神是鬼，可能自己也不知道。英國正爆發大型罷工潮，參與者包括救護車團隊，按理救傷扶危是神聖職責，但是這群人為了追求自身利益，竟然置國民的生命安危於不顧。英國政府沒法子，惟有出動軍人充當臨時救護車駕駛員。豈料救護車公會聞訊後，還要出言嘲諷，說軍人不熟悉救護程序，只會幫倒忙。

歐美文化表面上很重視人道精神，有些西方人平時也很會裝樣子，偶爾見到小狗、小貓跌入深坑，也願意夜以繼日地施予救援。然而，一旦牽涉到個人利益，關乎到薪酬多加5個抑或10個百分點時，那就「老竇都冇情講」，就算我是救護人員，也會馬上停止施救，任何人因此而要賠上性命，只能閣下自理。

或許有人會提出質疑，難道救援工作者就沒資格爭取應有的權益嗎？那當然不是，但爭取的方法有很多，身為文明社會的子民，不一定要以他人的生命安危，作為自己的談判籌碼。以今次英國罷工潮為例，抗議待遇不公平的政府部門很多，不獨是救護團隊，只要其他部門成功爭取加薪，救護人員想必也能受惠，未必要做到見死不救，才能讓政府妥協吧？

況且，一個文明人應該有所為，有所不為，要是軍人想加薪，難道就該等到敵人入侵時才罷工，並以此威脅國家，若然不滿足他們的訴求，就堅拒復工，任由山河破碎嗎？

西方國家很多人信奉宗教，以往法律管不來的事情，還有上帝可管，但是如今時代不同了，今日不少西方人既不信政府，也不真心信上帝，只相信他們自己。這樣的文明再往下走，後果堪虞！