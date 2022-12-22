烏克蘭國防部日前在社交網站發布貼文，稱已準備好分享勝利，感謝「52個國家」對烏國所付出的貢獻及支援，貼文影片赫然出現青天白日滿地紅旗，以及反修例示威中暴徒經常展示的黑色香港區旗。烏克蘭國防部竟與割頸、潑鏹、燒人的黑暴稱兄道弟，令人不得不思考兩者是否一丘之貉。

由於烏克蘭國防部在問題影片中展示56面旗幟，並沒有點出哪52個國家，姑且就當烏方只視台灣、香港為地區，並沒有無知得視之為國家。然而，展示青天白日滿地紅與黑暴慣常使用的旗幟，則大有為「台獨」分裂勢力及反中亂港嗜暴狂徒刷存在感的用意。是有人神志不清，胡言亂語，還是玩無可玩，挑釁討打，只有烏方自己才知道。

烏克蘭人民無辜捲入這場代理人戰爭，除了說出「戰至最後一個烏克蘭人」的美國智庫，「處處洋溢着歡笑聲」的美國國防部、華盛頓游說公司、軍工企業、國會大廈外，相信沒有人會不同情。尤其首都基輔迄今仍活於俄羅斯無人機攻擊的陰霾下，有重要基建及民房受損，當地緊急電力供應被中斷，在照明、供暖系統大打折扣，自家人民仍活在無盡的黑暗與寒冷之際，國防部竟有心情為鋸斷智慧燈柱、焚燒電箱的黑暴助威吶喊，也別說不諷刺。

烏克蘭國防部將肆意毆打平民百姓、打砸搶燒的黑暴，視作同路人，但是他們口中這班所謂的「英雄」，是怎樣「攜手贏得這場戰役」呢？是聽到膠欄墮地會戇豆得以為是槍聲，怕得極速鳥獸散的黑暴人士，親身開赴烏克蘭前線當援兵？抑或是以黃人KOL為首的這班偽人，廉價地寫句「烏克蘭加油」，然後當入境檢疫「0+3」甫實施，立即離港玩個不亦樂乎呢？世上爛人太多，各界只需持續關注仍在受苦的烏克蘭人民即可。