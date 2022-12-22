港府早前公布首份《青年發展藍圖》，提出超過160項具體行動及措施，透過教育、就業、社會參與和置業等方面，為青年全面發展提供協助。早在2015年立法會會議上，筆者已就「增加青年人向上流動的機會」議案發言，指出香港經濟沒發展便會不進則退，其他國家城市更不會停下等待，當資金、人才、機會都被搶去，香港憑甚麼為年輕人增加機會和發展空間？而經歷黑暴和疫情衝擊，情況更加嚴重，據中大民調顯示，過半受訪者認為青年向上流的機會不足，更有逾六成半人認為機會較10年前差。

時代在變，現已不可能要年輕人只講求獅子山精神，政府有責任加強支援，為年輕人提供一個能盡展所長、靠自身努力就能向上流動的公平大環境。

青年政策往昔散落於不同部門，而現屆政府則將其統合成專局，主動回應新世代所面臨的挑戰。藍圖在年輕人的學業、就業、置業和創業方面詳細着墨，並擬定多項措施，包括創設青年專員，負責統籌政策及聯繫各界；亦設青年儀錶板，搜集青年就業、住屋等數據，以供制訂政策時參考；並再推出「港人首置」、擴大「青年宿舍計劃」等。此外，大灣區青年就業計劃亦將恒常化，為青年開拓大灣區發展機遇，助進一步融入國家發展大局。當局更訂立了KPI指標督促有關青年政策及措施的執行，相信能助燃點年輕人的希望。

「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展」，期望港府落實措施並持續優化，同時進一步增加不同領域實習、就業和創業的機會，並為青年安排更多元化的職業技能培訓課程，鼓勵青年放眼世界，把握國家發展機遇大膽追夢，努力貢獻國家及香港。