早前醫務衞生局宣布成立策略採購統籌處，並委任中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟兼任策略採購統籌處總監。統籌處成立後，將配合醫療衞生政策，制訂及實施策略採購服務計劃，以配合政府推出「基層醫療健康藍圖」，更好地為市民提供基層醫療服務，促進綜合醫療保健，提升市民身體健康效益。

但要落實好是項政策，還需在實施過程中吸取過往採購服務的教訓，將人民利益擺在首位，既要去政治化，又要反貪防貪，確保採購政策的實施做到公開、公平、公正，讓人民的血汗真正為人民的健康服務，為壯大本地中西醫療合作服務。

此外，必須清醒地認識和看到反中抗中的心結未徹底解決。香港飽嘗3年新冠疫情打擊，在疫禍如暴風雨般襲來，使老百姓面對缺醫少藥，更缺最重要的檢疫快速檢測設備和試劑的危機下，內地給予無償、無私的傾力支援，由醫療物資、檢測和救治藥物，以至技術及人力等飛馳急援香港。但在本港，對來援醫療物資的分配使用、醫護的配合，竟出現嚴重的消極抵制、歧視抗拒、挑撥離間，甚至出現扣押內地中成藥等駭人醜聞，因此採購策略必須消除反中、抗中的流毒和歧視中國製造的心態。

政府醫療採購歷來是批發商、經銷商兵家必爭之地，買賣之間各種看不見的利益交換由此而起，龐大回扣、超豪招待參觀藥廠、天價招待科學考察、天文數字贊助研發、延後利益無孔不入，統籌處如何拒絕水銀瀉地般的誘惑，做到不能腐、不想腐、不敢腐，恐怕必須連同ICAC打貪防貪。

統籌處還應透過採購積極扶助本地中小企的發展，推動本地醫療創科事業，讓本地人才得以發揮及有用武之地，助力擴大本地僱員就業機會。