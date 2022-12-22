俄烏戰爭自今年2月24日至今，雙方交戰已近10個月，戰事依然膠着。烏克蘭之所以頂得住俄羅斯猛烈攻擊，關鍵係美國及歐盟西方諸國源源不絕提供武器、金錢和情報。呢，英國首相辛偉誠日前出席喺拉脫維亞首都里加舉行嘅第3次「遠征軍聯合部隊」峰會，佢仲呼籲盟友增加對烏克蘭嘅武器供應，加強其防空系統，降低俄羅斯嘅重整軍備和補給能力。

英國備受國內罷工、通貨膨脹、能源短缺等問題困擾，作為首相唔去解決自己嘅經濟民生問題，倒愛做架樑叫盟友軍援挺烏，再咁瞎搞落去，睇怕好快步前首相卓慧思下台後塵！當然，烏克蘭戲子總統做慣丐幫幫主，經常透過視像方式致詞廢噏，順道要求西方國家提供更多武器，而且要新型嘅武器。呢招掂喎！美媒報道，美國將向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統，強化烏克蘭防空能力。愛國者導彈防禦系統可說是美國最先進嘅防空武器之一，對烏軍攔截俄軍導彈肯定大有幫助，令烏軍有喘息機會，再咁搞落去，俄烏戰爭睇怕仲有排玩！

呢嗱！俄羅斯總統普京亦有大動作，佢時隔逾3年再訪問明斯克，與白羅斯總統盧卡申科會談，雙方討論經濟、軍事技術合作及世界形勢等問題，並同意加強軍事合作和舉行聯合軍演，以提升兩國軍隊嘅戰備狀態。普京遇強愈強，絕非省油的燈，以一國之力迎戰美國及西方諸國都冇有怕，烏克蘭要「分享勝利」？發夢冇咁早！

國家主席習近平一直強調，中方堅持主張勸和促談，認為俄烏危機長期化、複雜化不符合各方利益。之不過，世上就係有太多好事之徒！政客就係唔想世界和平，寧願看着黎民百姓受苦、國際風雲變色，才可顯示出自己係「蓋世英雄」。