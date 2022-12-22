人力資源和社會保障部日前又傳「捷報」：今年前11個月新增就業1,145萬人，提前一個月完成全年目標任務。有網民苦笑，這其中大概有700萬核酸檢測員、400萬架設封控鐵馬的「大白」。試問今年7月畢業的1,000多萬大學生，有幾個找到工作？所謂的「目標任務」，純粹停留在紙面數據上，淪為官方自導自演、自吹自擂、自娛自樂的文字遊戲。

財政部前部長樓繼偉就曾批評，中國的統計數據都「很好」，但這種單邊性的數據難以評估真實壓力。統計數據總是顯示就業人數增加，卻沒有跟進和追蹤這些就業人口是否又被解僱。同樣，註冊公司和市場實體統計數量也一直在增加，然而大量公司早已陷入困境停止營運，而取消公司註冊卻是無比煩瑣困難，遂遺留大量殭屍空殼。

樓繼偉說，美國的數據既報喜也報憂，而中國的數據只報喜不報憂。這個說法還算客氣的。如果「只報喜」，起碼說明有喜可報。更離譜的則是沒有喜卻人工「造喜」，比如有央媒近日大唱讚歌：「工廠車間，機器轟鳴；大街小巷，人來人往；公路鐵路，車輛穿梭；超市商場，物豐價穩；廣袤田野，生機勃勃……」事實是，由於疫情急速蔓延，不少城市快遞積壓如山，公共場所門可羅雀，甚至像杭州等地商場只在下午開業5小時。

隨着防疫舉措魔幻般突然放開，各地感染人數雪崩。然而國家衞健委的統計則顯示，每天全國僅有二、三千例新增。眾多「小陽人」自嘲：我到底生活在哪個星球上？這類嚴重失真的數據，完全背離了公眾的直接觀感，絲毫不能反映真實情況。官僚部門自說自話、粉飾太平，毫無意義，也沒有人相信，但官方卻就是能夠泰然自若、一本正經地「權威發布」。

過去3年，耗費億萬元建設隔離方艙、核酸檢測亭，徵調數不清的「大白」；如今，連十幾元錢一盒的退燒藥，卻不肯組織發放給老百姓，讓草根小民在滴水成冰的寒冬想方設法去奔波搶藥。此前遲遲不放鬆嚴厲封控的理由就是，一旦放開就會擊穿醫療系統。而現在看，是否擊穿醫療系統姑且不說，再度擊穿了政府的公信力，卻是不爭的事實。

官與民猶如活在兩個摺疊世界。一個世界裏，永遠是滿滿的幸福、感恩、盛世、厲害了、最大贏家，對於苦難視而不見；另一個世界裏，因為連番的折騰，老百姓無處買藥、無錢消費、無工可開。

隨着中央經濟會議的召開，內地開始宣示回歸以經濟發展為中心，這是好事，但急速的轉舵，並沒有迅速聚攏人心和士氣。一朝被蛇咬，十年怕井繩。去年還對互聯網平台喊打喊殺，今年又支持做大做強，焉知明年會不會倒退回去？對於出現的問題不肯反思，自欺欺人，公眾無法感受徹底糾偏的勇氣和坦誠，無法產生共情、獲得共識，也就難以樹立牢靠的信心與預期，這將成為阻礙前進的癥結。