香港與內地通關在即。一不能太過樂觀，以為通關後便可即時解決經濟困境，以免期望過大引來失望與社會不滿。二是通關之後，防疫仍然要堅持，防止如南韓等之疫情反彈，也引起社會的不安，亦應避免疫情加重後對公共醫療體系的壓力。三是借此機會，特區政府可與毗鄰地區，例如深圳，以至大灣區，商討今後防治疫病的地區聯防體系，後者尤為重要。

一國兩制並不是香港成為國內的孤島，與內地隔絕。病毒是無邊界，香港與內地人員往來是社會民生、經濟發展的重要支柱，3年疫情已顯示出封城之後，香港是多麼的困難，若是香港與內地聯防，或是深港同城化，或是大灣區一體化，都可使香港有更多的迴旋空間，有更多的直接奧援。資源與政策都可有更大的規模效益，應對危機也有更好更多的商量策劃。

香港加上深圳，便是二千多萬人口，大灣區一體化更是六、七千萬人口，儼然一國規模，且經濟社會發展、人均GDP居發達社會而社會語言文化相近。一國兩制有政治制度的分別、卻無政治矛盾與衝突，在發達國家裏，也屬罕有。疫病出現封城，若香港與深圳、大灣區成為聯防一體，封城之後，還有廣大的城市經濟與社會空間來維持一定的發展，互相協調、支援。若果聯防是恒常制度，臨事不用周章，資源有所準備，即時可動用應對，不會手忙腳亂、倉皇失措。且可進一步把內地制度化的應急體系與香港結合，使之更趨優化。

香港有幾十萬人在大灣區居住，也有二、三十萬人經常兩地往返，異地工作與讀書。經濟與物流緊密連接，每天都是往來綿綿不絕。香港與深圳、大灣區實際上正逐步融為一體。疫情凸顯合作的重要，從經濟社會民生各個方面看，有進一步融合的需要。疫情的聯防聯治是一個重要契機和切入點，建立起香港與深圳大灣區的更有為有效的合作融入發展。

新時代要破的是故步自封的保守思想，香港與內地為牢的想法便應打破。國際上鄰近城市即使屬不同國家都有各種融合的制度與措施。香港與深圳、大灣區同屬一國之內，融合程度卻大大比不上，這顯然是政治錯誤。趁疫情中社會要求通關的強大訴求，借反中亂港的勢力被重重抑制，香港可盡快推動與內地融合，從深圳、大灣區開始。