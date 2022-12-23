黎智英聘「洋大狀」介入他干犯的《港區國安法》案件，律政司反對，繼續與香港法院博弈，直至被香港終審法院駁回，行政長官應中央指令提請就「洋大狀介入國安法案件」問題釋法，相關程序走完後，香港政壇和法律界忽然冒出「人大不必釋法」、有關問題可以由香港司法和法律自行解決的意見，且有人警告，一旦人大釋法推翻了高等法院首席法官的判決，香港的司法獨立將成為碎片，影響難以估計云云。

這套危言聳聽的說法，港人和中央十分熟悉，顯示香港司法領域有一股與生俱來的力量「唔妥」人大釋法、反對人大釋法；顯示「一國兩制」框架下，「國法」和「香港地方法」因為政治背景的不同、法系不同必然存在「結構性」的矛盾。

這個矛盾的解決之道，首先而且必須是香港司法中人端正心態，承認和尊重全國人大這個最高立法機關的地位和權力，不要動不動就把「人大釋法」看成是干預香港的司法獨立，從而「惡想」人大釋法，視為洪水猛獸。

就拿這樁「黎智英案」引起的「人大釋法」來說，從律政司上訴到和原訟庭、高院、終審法院打完了「官司」，用盡了程序，這些不是香港的「司法獨立」嗎？整個過程，不是香港的司法獨立在運作和行使權力嗎？怎麼能說人大釋法推翻了高等法院法官的判決，就會使香港的司法獨立成為碎片，影響難以估計？這個邏輯是不能成立的。如果硬要這樣的妄斷，那就只能說明有人根本抗拒人大釋法，是把「人大釋法」當成了香港「司法獨立」的天敵。

這件事律政司非常無能，案件的上訴理據和提出的時機頗見疏漏，被終審法院「捉住」了不符合常規法律程序的把柄，最終敗了官司，人大釋法成了「準確完整」的實施《港區國安法》的「兜底」。事情到了這一步，「人大釋法」勢在必行，斷無胎死腹中之可能。