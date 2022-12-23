過去一年多，世界各國備受強美元折磨，非常無奈，只能眼睜睜看着美元霸權收割全球。直至最近情況才開始逆轉，美元從高位大幅回落，似乎已成強弩之末，各國總算暫時舒了一口氣。美元由升轉跌有各種因素，除了美聯儲加息速度放慢甚至已近尾聲，也與各國持續拋售美債有很大關係。中國經過不斷拋售後，持有美債規模即將跌破9,000億美元，為2010年6月以來最低水平。作為美國盟友的日本近期拋售力度更狠，短短一年間持倉量已從高位減少一成多。難怪美國財長耶倫也表示擔憂，聲稱正努力支撐美國債市，以免出現崩潰。

債市崩潰也許言之尚早，但美國經濟前景不妙則是不爭的事實。美國總統拜登吹噓今年經濟增長幅度可能超過中國，不過是自我安慰而已，許多國際機構和經濟學家都預測美國經濟將無可避免陷入衰退，這也正是各國爭相拋售美債，以及美元由強轉弱的主要原因。有人說，這一輪美元指數的暴跌，很有可能是美元霸權鬆動的一個開始，這種說法只能留待事實證明，目前可以肯定的是，全球去美元化步伐正在加快。

尤其是隨着中國逐步走出疫情陰霾，陸續恢復正常運轉，經濟前景被看高一線，整個亞洲市場也將迎來由衰而盛的轉機，國際資金勢必重新流入。在這種情況下，美債被拋售，美元大幅回落，也就不足為奇。早前中國與阿拉伯國家舉行連場峰會，雖然沒有明確宣布改用人民幣結算石油貿易，但阿拉伯國家逐步減少美元交易已是大勢所趨。早前沙特客戶以人民幣向義烏支付貨款，就是一個明顯信號。畢竟天下苦美元久矣，即使美元霸權根基雄厚，也會逐漸動搖，遲早有崩潰的一天。

最荒謬的是，美國本身問題多多，不暇自哀，反而挖空心思打壓中國。從拉幫結派，到限制晶片貿易，再推出降低通脹法案，美國所作所為全是損人不利己。殊不知美國愈是咄咄逼人，愈是令人反感，各國去美元化步伐也就愈快，這是顯而易見的道理，難道老美不懂？他們千方百計維護霸權，到頭來只能弄巧成拙，反而加速美元霸權衰落。

這些年美國一直企圖孤立中國，結果如何？連德國和法國等歐洲盟友也不願跟隨其起舞，連澳洲也要和中國重修關係，亞洲國家尤其是東盟諸國更不用說。