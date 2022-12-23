國家主席習近平曾言：「中俄戰略夥伴關係上不封頂。」果不其然，一連7天的中俄年度軍事合作計劃「海上聯合-2022」展開，規模為10年來最大。須知道，兩國聯合軍演必須建立在高度信任的基礎上，皆因一些軍事機密難免要共享，中俄關係更加緊密已是有目共睹。

早前美媒傳出普京欲流亡中國但被拒，說得言之鑿鑿，實在假得可以。說穿了，中俄之所以愈靠愈近，完全是美國逼出來。美國反俄遏華，煽動俄烏戰爭的第一個如意算盤是先解決俄羅斯，然後集中全力打擊中國。奈何普京領導下的俄羅斯愈戰愈強，俄烏戰爭一打10個月未有盡期，顯然遠超美國意料之外。

俄烏戰爭開打之初，美國聯同盟友制裁俄羅斯，預料俄國經濟很快就會崩潰，盧布亦會大幅貶值，然而事與願違，俄羅斯單是售賣石油已讓盧布不貶反升，普京地位穩如泰山。反而迫使俄羅斯全面倒向中國，兩國既有聯合軍演，俄國又以較平價錢賣油給中國，中俄首座跨境鐵路大橋今年中又告開通，種種事實證明，與美國反俄遏華的原意背道而馳。

其實，美國不是沒有智者預言俄烏戰爭只會產生美國不願見到的反效果，例如國際政治大師米爾斯海默，又如前國務卿基辛格。這些老人把局勢看得通透，基辛格早前便指出，一些人希望俄羅斯在這場戰爭中被打垮，但這不是明智目標，一個喪失戰略行動能力的俄羅斯將意味更多的風險和不安定因素，並呼籲盡快停火和談。問題是，當美國霸權遭受挑戰，執政者陷入歇斯底里，這些智者之言，他們會聽得入耳嗎？拜登承諾向烏克蘭再提供近20億美元援助，並首次供應「愛國者」防空導彈系統，這場仗難有停戰之日。