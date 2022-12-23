今年9月時，本欄曾推斷俄羅斯與烏克蘭戰爭，最大規模的交戰不在今年，而在明年，以目前局勢看來，或許會不幸言中。今年全球各地都被俄烏戰爭衍生的問題所苦，看來下一年的情況更甚，我等須早作心理準備。

筆者在9月27日曾撰文指出：「普京剛簽署了動員令，徵召30萬後備兵員，人數是目前投入烏克蘭戰場的1.5倍。假設新兵要培訓3個月，那就意味着俄烏之戰要待至2023年，才會見出真章，今年俄軍的攻守進退，或許只是演練兵陣而已。」新兵要培訓3個月，意味到了本月便能滿師，事實上也正是如此，據說俄羅斯近日正加強攻勢，猛烈程度前所未有，2023年快到了，看來俄軍的真正架勢，果真要在明年才展現出來。

戰爭是雙向的，一方要打，另一方願意讓步，仗便打不下去，但目前情況看來，卻是相反，烏克蘭總統澤連斯基似乎比起俄方更熱衷於戰爭，他親自到美國國會演說，游說華盛頓加強對烏克蘭的軍事援助。既是如此，這位烏國總統已是鐵了心，要效法中國抗擊日本的「八年抗戰」，跟俄羅斯硬磕到底。

然而，澤連斯基是走錯了方向，他不該學當年中國的抗日模式，烏克蘭不是中國，俄羅斯的軍事實力，亦絕非昔日的日本可比。筆者一向認為，烏國應該學習上世紀毛澤東處理台灣的方式，留給下一代人去設法解決。

昔日的台灣有美國第七艦隊保護，這塊硬骨頭，解放軍當時未必啃得下，但一直待至今天，此刻美台的軍事實力已再無優勢，大陸要收復台灣是板上釘釘之事，至於動不動武，何時動武，那是咱們說了算。