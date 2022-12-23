事實勝於雄辯，即使英國首相辛偉誠、德國總理紹爾茨、法國總統馬克龍，曾先後到訪烏克蘭，與該國總統澤連斯基見面，唯獨美國總統就是與別不同，必須由戲子總統親自出國外訪謀求見面。這究竟是不是述職，答案已一目了然。

既然俄烏戰事自2月開打至今，據報澤連斯基沒有選擇離國外逃，而是決定留守，指揮作戰，擺出一副要與人民共同進退的態度，何以現在僅為見拜登，竟捨軍民而去，開戰後首次出國訪問？要知道，拜登3月也曾訪烏克蘭鄰國波蘭，美國眾議院議長佩洛西比拜登更年邁，月前還不是照樣親赴烏國，外界未聞早前缺席亞太經合組織領導人會議，派出副手賀錦麗出席的拜登日內又嫁孫女，因此澤連斯基訪美，只引出若干自相矛盾的問號。

不要胡扯甚麼拜登出訪烏克蘭，可能會激化戰事升級，這場代理人戰爭只有幕後大玩家能決定它升不升級，故此，即使作為美國總統繼任順位第二位的佩洛西訪烏；就算西方派兵參與俄烏戰爭已是公開的秘密，英國國防副參謀長馬戈萬中將，早前在皇家海軍陸戰隊官方雜誌撰文，首次承認皇家海軍陸戰隊曾在烏參與秘密行動，戰事也未有升級至第三次世界大戰。

如果戲子總統此行不是述職，便只能說是上月美媒爆出今年6月拜登與澤連斯基通電話時，因不滿對方索取更多援助，大發雷霆怪責他不懂感激，強調美國很慷慨，亦努力提供協助，要求烏方流露更多感激之情。這才是拜登被問到是次會晤有何重要性，他說要見到對方眼睛，對話更有力量之謂，不能再對着電話筒發火了。值得一提的是，拜登指俄羅斯總統普京只要說一句「撤軍」，戰爭即可結束，其實美國即日起不再在歐洲搗鬼，世界立即和平。