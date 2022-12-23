本港患上擴張性心肌病變的女嬰芷希，日前獲內地捐獻心臟並重獲新生。筆者對兩地部門、醫護專家、捐贈者致以崇高敬意。事件不只體現人性光輝，亦為兩地進一步在器官捐獻、配對與移植合作提供推力。

等待器官捐贈來延續生命的患者不在少數，惟本地器官捐獻嚴重缺乏，加上香港根據《人體器官移植條例》及《人體器官移植規例》監管器官移植，卻未設恒常化機制，至今僅得3宗成功的跨境捐獻個案。在2015至2019年間，腎、肝和心臟移植的平均等候期分別為54、43.8和26個月，同期，150名病人在等候期間病逝。在2019年，本港每百萬人中僅有3.9名器官捐贈者，遠低於全球各地區。

反觀內地至今有超過570萬人自願登記捐贈，捐贈器官數目超過13萬，在2018年時總器官移植手術更佔全球第二位。此外，內地已有成熟的中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS），透過大數據錄入全國自願捐贈器官者的訊息，按醫學需要及指標進行排序，極大提高配對效率。筆者與其他立法會議員於日前去信政府，促請盡快開展與內地器官移植合作的法律框架討論及盡早常規化。

然而一些人士對內地器官捐獻及移植存在偏見，擔心影響與國際醫學界的交流和合作。事實上，內地《人體器官移植條例》明確規定禁止任何形式買賣人體器官，亦有實施相關規定來規管捐獻器官的獲取、質量管理等，世衞更表示願意為中國有關領域的發展提供支持。內地器官捐獻及移植事業發展長足，且獲國際高度認可，港府應大力推動兩地器官跨境移植合作，亦要加強推廣宣傳本地器官捐獻，以令更多迫切需要移植的病人受惠，挽救生命。