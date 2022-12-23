行政長官訪京前的行會記招，呼籲公眾就財庫局負責的規管眾籌諮詢給予意見，形容此前對眾籌缺乏規管是「空洞」。一語中的，空空洞洞，無法無天，黑金洗白，骯髒交易，成為絕不設防的真空地帶，也是反中亂港勢力得到外國外地輸血，煽群眾搞顛覆而不設防之地。

2019年的黑色暴亂、「港獨」顏色革命顛覆活動的每個環節、每個戰場，都充分暴露境內外黑金是反中亂港大水喉，暴動前、暴動中、暴動後，暴徒在被捕後，以至暴徒藏匿、潛逃、偷渡等一條龍源源不絕的支援，都涉嚴重違反《港區國安法》，足證古訓：「無糧不聚兵」，是有先見之明。

眾籌無王管的教訓，必須堅決取締8類眾籌：（一）以破壞國家安全為目的的各種名目或名義為藉口的眾籌；（二）違反《港區國安法》的個人或組織或團體活動的眾籌；（三）涉嫌外國勢力滲透的眾籌；（四）違反選舉法例的個人或政黨或組織的眾籌；（五）違反稅務條例逃避繳稅的眾籌；（六）假公濟私斂財的眾籌；（七）借宗教名義或風俗習慣涉邪教活動的眾籌；（八）違反「一國兩制」原則，觸犯「井水犯河水」的眾籌，如1989年李卓人送捐款往內地。

提12項構思，能有效遏止洗黑錢及詐騙犯罪勾當：（一）須提前申請及獲得發牌才可進行；（二）必須申報運作開支帳目；（三）必須申報眾籌所得及營運開支；（四）必須申報大額捐款來源；（五）取締來歷不明的外地捐款介入本地社會和政治活動；（六）規定存入指定申請銀行帳戶，須專款專用；（七）須呈報稅務局；（八）須聘獨立會計師核數；（九）銀行為未經批准的眾籌服務屬違法；（十）有關組織結束時須把餘款捐給慈善團體；（十一）帳目公開公眾可查閱；（十二）訂明刑責，違法必究。