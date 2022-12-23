香港疫慌復常路漫漫，成為世界上少有至今仍嚴厲執行戶外口罩令嘅地區。最好笑，莫過於撤銷餐飲處所及宴會人數上限，免除宴會及多類處所快測等要求，又容許市民於公眾娛樂場所及活動場所嘅戶外範圍飲食，奇怪嘅係咁多人擠公共交通冇問題，戶外飲食鬆綁，咁為何不鬆綁戶外口罩令？

更令人百思不得其解嘅係，為何「安心出行」棄用，餐飲及宴會已撤限，何必仲要維持12人禁聚令？老朽聽電台有主持問，若然一家人出外食團年飯，咁啱多咗個小朋友，唔通搬佢去另一枱？唉！擾民措施，一件都嫌多，諗嘢咪成日咁膠啦，立刻取消12人禁聚令啦！仲等乜呢？

嗱！有議員認為港府堅持口罩令過於僵化，並籲政府咪成日用感染數字恐嚇市民，其實，當今主要流行Omicron，一如內地專家及世衞所指出，病毒就如流感，重症率和死亡率皆甚低，即使確診數字反彈都不必太緊張。咁又係喎，依家聽聞家人或朋友中招，唔好話冇「赴黃泉」嘅恐慌，根本亦不會上心，只係叫佢多休息吓食吓退燒藥就心安理得啦！吾友一向堅持唔打針，佢自己衡量知自己身體狀況，仲寸寸貢：幾乎所有打咗3針4針嘅親朋戚友都中招了，唯獨佢一針未打乜事都冇，吹脹！

呢嗱！有立法會議員就質疑，醫衞局高官就話新一輪放寬措施係要讓市民回復正常生活，佢反問唔通未打齊針嘅市民就唔係「香港市民」？質疑當局多番拒絕取消、放寬疫苗通行證，同埋對市民嘅定義有違《公民權利和政治權利國際公約》，甚至因歧視唔打針市民亦可能涉違反《基本法》第39條。老朽唔熟書，只係覺得香港要真正復常，就唔好搞咁多無謂嘢，應撤盡撤迎全面通關才是香港之福！