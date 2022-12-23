筆者上周在本欄談及政府的公關文宣工作，批評當局過去不但未能「說好香港故事」，在應對抹黑和虛假訊息方面也是反應遲緩，反駁乏力，間接為海內外的反中亂港勢力助拳。文中提到外界至政府內部對政府新聞處的一些質疑，事後有關方面迅速聯絡筆者進行解說，澄清了一些誤會，並介紹了處方一些新發展和改革，值得與各位分享。

政府的文宣工作大致可分三類。第一類是向公眾宣傳各類政策措施、立法建議和發展計劃等。政府過往偏重傳統的記者會及新聞稿，又長又譖又悶，容易令市民失去興趣，令傳媒報道失焦。新聞處與部分部門近年已致力增加使用相片、影片及資訊圖表（infographic），再配合各類網絡媒體推廣政府政策。今年的施政報告，新聞處更首次嘗試在特首宣讀報告期間，「搶閘」向市民發放相關「懶人包」圖像，比傳媒報道更快、更直接，做法值得讚許。

第二類是回應各類突發的政經及社會事件，反駁抹黑和澄清假消息。政府過往最大的問題是慢！早上發生的事故，有時等到晚上臨近12點才出稿回應，屆時相關虛假和抹黑訊息早已廣泛流傳。而且有關稿件往往內容冗長，文字難明，先講一堆前因後果，將最重要的訊息放到文尾或埋沒於文中。

上述問題的底因，在於部分官員過分着重全面完整性，擔心忙中有錯要「孭鑊」，忘記了時間性和可讀性亦是同樣甚至更為重要。今屆政府強調「以結果為目標」，新聞處也用同一原則，要求相關官員改變心態，與時並進，促使政府的新聞發布更加快捷和精簡，目的是讓市民願意看，看得懂和易入腦。

第三類文宣工作未必是針對特定的政策或事件，而是整體提升政府、香港，以至我國的形象，即是「說好香港故事」和「說好中國故事」。當中最有效方法是「軟銷」。筆者早前參與了今年公務員優質服務獎勵計劃的評審及頒獎工作，新聞處便下了不少工夫，協助得獎部門包裝旗下的「優質公務員」故事，希望可改變部分市民對公務員的負面印象。

文宣除了講究內容和包裝，也必須擁有迅速、有效、廣闊和多元的傳播網絡。據悉新聞處正計劃將分散於全港各地的傳統告示板、廣告位等全面電子化，同時透過不同層面的官員、議員及各界友好，建立更廣泛的「人肉」訊息傳播網絡。

此外，筆者經常強調政府要檢視現有的工作和程序，將繁複的精簡，將過時的刪減，將落伍的現代化，將市場做得更快、更平及更好的外判。現時新聞處其中一項最費時失事的工作，便是為官員發言製作逐字紀錄。據悉當局正研究將部分工序智能化，藉此騰出人手及資源，專注更核心和更有效益的工作，多、快、好、省地達致「說好香港故事」的目標。希望新聞處繼續努力、自發地提升部門職效，充分發揮其專業價值。