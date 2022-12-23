世界視線：各方質疑殺到　澤總跌落神壇

澤連斯基最近頻頻發聲，宣揚烏軍節節勝利及會重新奪回克里米亞，更有烏克蘭視頻報道他上周末去被俄軍包圍並在激烈戰鬥的巴赫穆特市視察、發言及頒發勳章的片段，現場沒有強烈炮火聲，是否宣傳伎倆成疑。經過10個月的俄烏戰爭，澤連斯基在各方媒體中除了烏克蘭官方報道，他的面具開始被各方剝落。

美國媒體及印度傳媒對他特別不客氣，指這喜劇演員由俄烏戰爭開始，變成非常感性的道德家。但他真可以這樣指導及綁架世界？首先他身為受歡迎的電視連續劇的演員及製作人，他的成功是在寡頭大亨科洛莫伊斯基（Kolomoyskyi）所控制下的媒體邁向成功的，後來也是受到科氏的支持及贊助，才成功於2019年當選總統，他當時最主要的競選承諾是打擊寡頭及貪污，並解決頓巴斯的武裝衝突。但由寡頭勢力扶持起家的他，只能繼續縱容寡頭財閥。而2021年10月3日，國際調查記者同盟的潘朵拉文件（Pandora Papers），揭露澤氏有海外帳戶及在倫敦、意大利等地擁高價物業。美國有雜誌於今年4月刊出澤氏起碼擁有二至三千萬美元，遠超他媒體工作所得，並在邁阿密擁昂貴物業。

他和科洛莫伊斯基的關係千絲萬縷，最臭名遠播的是他們二人均支持烏克蘭的納粹分子，對頓巴斯俄裔人民實行種族滅絕，並推出禁止俄語法例。當西方媒體質疑他利用烏克蘭納粹組織肆虐，他聲稱那些只是一般性組織。他任內禁制了10多個反對黨，並關閉所有非官方電視台。俄烏戰爭發生當初，他被烏克蘭人民批評對俄威脅認識及戰爭準備不足，但無疑他對烏克蘭不離不棄，是為西方讚譽。

澳洲電視最近的政論針對他亦非常明智冷靜，他被質疑如今的政治目的是甚麼，有任何可信度？他要求和談的條件是要俄羅斯撤回到2月前的疆界，並要討回克里米亞是現實的要求嗎？

如今澤連斯基政府最大的問題是要面對美國共和黨的質疑，為何西方世界給予的財政及軍備支援，只有30%到位？若果沒有清楚的交代，美國共和黨控制下的眾議院會逐步停止支持。此外，更有共和黨人追究烏克蘭政府做拜登政府的戰爭代理人，是否在遮掩龐大的貪污勾結。恐怕戰爭再拖下去，澤連斯基會逐漸失去公信，跌落神壇。

研究所所長 陳文鴻