產評：賤賣官地難填氹　港財赤泥足深陷

香港經濟與樓市表現疲弱，令政府庫房添壓。單計本財年截至今年10月底止的首7個月，港府已錄得2,757億元財政赤字。再看近季政府賣地，成交地價每況愈下，高地價成過去，意味港府的財政收入好可能少一大截。若經濟復甦繼續無法兌現，又未能建立新的收入來源彌補財政缺口，如何能應付龐大的公共開支、填海造地等大型基建支出，頓成疑問。

港府預期，今年香港經濟收縮3.2%，截至明年3月底止的本財政年度，財政赤字將高達千億元，遠高於預算案估算的563億元。截至10月底止，港府的財政儲備才6,814億元，即使預期大部分利得稅及薪俸稅都在財年最後幾個月收取，年度財政儲備下降是幾可肯定的。

2021至2022財年地價收入佔五分之一，連同地產公司及相關行業的利得稅、薪俸稅、印花稅等，佔相當大的比重。可是觀乎今年以來，被視為樓市「麵粉價」的土地價格一直向下。最新九龍啟德發展區的住宅地成交價時光倒流至逾8年前水平，是繼早前屯門住宅地、觀塘商業地及土瓜灣重建項目等以下限水平成交過後，又一宗低價官地成交，說明「高地價」已成過去式，政府的土地收入亮紅燈。

理論上，政府以市價賣地，樓價在調整，官地成交價下跌亦屬正常。問題是，如今土地成交價的下行速度比「麵包價」即現樓價更快，變相拖着樓市向下走。這一則反映賣樓收入未如預期的發展商，在考慮到市況前景，以及利息與建築成本後，傾向保留資金，買地出價極為保守；二則反映政府在庫房緊張之下，官地有價即售以補財政空虛。本來及早全面撤銷樓市辣招，有助激活樓市交投，惟港府至今仍忠言逆耳，地產業界亦只有收縮營運，減少投資，應對行業寒冬。

事實上，除了土地收入下降外，港股成交未復舊觀，股票印花稅收入同樣不許樂觀。即使最新港府放寬防疫措施，但市道並未有明顯改善。農曆新年前後中港兩地有望有序恢復通關，惟以目前兩地感染人數上升的狀況看，相信最快要在次季才能真正體現通關效益，意味港府無望跑數，本財年錄千億元財赤已無懸念。

歸根究柢，港府的財政收入結構倚重波動大的土地及投資收入，開支有增無減，這長遠必然構成問題。面對人口老化，土地政策改變，政府要避免預算案經常失準，財政赤字不斷擴大，就得着手改革收入結構，包括檢討稅基，設法推動經濟復甦，彰顯金融實力，帶動投資收入，並加快建立戰略產業，開拓新的收入來源。當然，另一方面不少得的，是透過提升效率節省政府開支，從結構上全面優化財政，以免財赤演變成長期問題。

大國博弈，國際經貿都難有寧日。中國既成西方圍堵對象，香港作為內地對外開放的重要門戶和國際金融中心，地緣政治陰霾難去，得鞏固競爭力以提升抵禦外部風險的能力。最不願見到的，乃港府庫房不斷「失血」，動搖市場對港元穩定的信心，讓高調沽空港元的金融大鱷有機可乘！