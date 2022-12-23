正論：打壓將是全方位　香港做好準備嗎

中美角力愈演愈烈，香港作為國際開放城市，無可避免夾在其中。美國自2020年11月10日起，要求所有由香港出口到美國的產品來源地標記，不能再標示為「香港製造」，必須標示為「中國製造」。世貿專家組裁定美國實施規定不符合原產地標記最惠國待遇要求，建議美方糾正。美國表明拒絕遵從，可見即使港府贏了一仗亦無奈其何。更須指出，美國遏華將是全方位的，對香港的影響肯定陸續有來。

特區政府發聲明歡迎世貿裁決，指美國把貿易武器化，妄圖藉此干預香港內部事務，國際社會不會接受。外交部駐港公署發言人亦表示，歡迎世貿專家組的裁決，支持特區政府所作的聲明，批評美方無視香港單獨關稅區地位，單方面要求香港輸美產品修改原產地標記，企圖藉機詆毀「一國兩制」，是典型的強權政治和霸道邏輯。

然而，不管世貿已作出裁決，美國堅持不認帳。華府對此強烈反對，聲稱美方有關產地來源標記的措施，是回應中方削弱香港高度自治及港人民主、人權，並威脅美方國家安全利益的行動，強調涉及國家安全的問題不能由世貿爭端解決機制檢視。申明美方無意按照報告要求，撤回對香港產品來源地標記規定，亦不會把基本國安問題的判斷和決策交予世貿。

儘管港府官員表明，本港出口美國產品只佔整體出口百分之0.1，約為74億港元，美國舉措對香港影響不大。惟這只是第一步，以美國霸權的邏輯思維，事關中美國運之戰，一旦上升至國安層面，沒有甚麼不可以做，港府絕對不能心存僥倖，掉以輕心。何況美國向來不將世貿放在眼內，世貿日前才裁定，美國2018年以「國家安全」為由對鋼鋁產品加徵進口關稅違反世貿規則，華盛頓不僅拒絕接受裁決，反而強烈譴責世貿，更宣稱「凸顯世貿進行改革的必要性」，擺明輸打贏要，將國內法律凌駕國際規則，堅持美國可以對任何地方實施長臂管轄。

當然，美國是世界第一霸權，不遵守裁決也沒有後果，甚至隨時倒過來制裁涉事人員。君不見，當年國際刑事法院決定調查美軍在阿富汗是否涉及觸犯戰爭罪行，包括虐待在押人員、侵犯個人尊嚴等。詎料調查還沒展開，即遭美國報復，除了國際刑事法院兩名高層受到制裁，其他調查人員亦遭恐嚇。由此可見，今次港府雖然成功伸冤，但頂多只是擺正了態度，對美國完全起不到作用。

說到底，事關美國霸權能否維持，說是生死相搏也沒有誇張。儘管中國一再強調無意挑戰美國、堅持和平發展，但夏蟲不可以語冰，美國根本不會相信。香港作為中西交流的前沿陣地，一直是美國撬動中國的最大缺口，2019年的黑暴便是明證。黑暴平息，美國必然從其他方面入手，香港絕難獨善其身。特別是香港為金融開放城市，經貿的打壓後，外部勢力會否對金融市場上下其手，已不到港府不及早做好準備。