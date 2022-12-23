功夫茶：假難民肯做農夫　種大麻點算無辜

假難民為禍香港多年，對社會發展毫無建樹，白食白住，浪費政府大量公帑，仲要甘作毒瘤，參與各種罪案，一直為人詬病！雖則話「一竹篙打沉一船人」唔係咁好，之但係本港有冇好嘅假難民，會對社會有少少貢獻呢？呢嗱！警方前日喺上水拉咗個假難民「農夫」；就咁聽落，做農夫喎，咁偉大嘅職業，係咪值得人尊敬呢？事實係，呢個假難民做黑工已經唔啱，好種唔種，偏偏係種大麻，製造毒品危害社會，大家話假難民仲值唔值得同情呢？

是咁的，警方毒品調查科前日根據線報分析同埋調查，喺上水營盤村搗破一個約3,000呎嘅貨倉大麻種植場，檢獲991棵大麻植物，共重約84公斤，市值大約1,400萬元；根據種植場規模去推算，呢個販毒集團每年可以收成大約792公斤大麻，好在種植場暫時未有收成，否則將毒害無數港人。喺行動中，警方當場以涉嫌「販毒」及「栽植大麻植物」，拘捕一名29歲姓吳嘅本地男主腦，同埋一名25歲姓黎嘅越南裔假難民。呢個假難民報稱無業，但警方相信佢係受招攬擔當「農夫」，負責喺倉庫內打理大麻種植工作！

嗱！假難民所持有嘅行街紙，就同市民唔見咗身份證之後，向入境處申請嗰張「行街紙」完全唔同！市民唔見咗身份證之後，申請嗰張係「申請香港身份證收據」；至於假難民持有嗰張，查實係由入境處簽發嘅擔保書，並唔允許喺香港工作或者經營任何生意嘅。除咗特殊情況之外，假難民喺香港基本唔可以做嘢；之不過，取而代之嘅係，假難民會獲得大量津貼，生活基本無憂；相較之下，待遇比起本港好多基層市民仲好，畢竟生活喺香港，「手停口停」嘅人不在少數！

明明唔做嘢都夠維持生活，呢啲假難民偏偏選擇為非作歹，又強姦又打劫，一時充當黑幫打手，一時協助黑幫製毒販毒，講得出嘅罪案，基本上都能夠睇到假難民嘅影子，港府仲花咁多公帑嚟養呢班假難民做乜？尤其港府對待基層市民，稱得上係「一毛不拔」；當坊間叫話拎多幾億出嚟支援市民嘅時候，啲高官就推搪話庫房唔夠錢，對住假難民，就拎住納稅人啲錢，每年十幾億咁燒！咁樣並唔叫仁慈，而係無恥！

話說回來，呢啲難民仲要係假㗎喎！雖則世界上遭遇戰亂、貧病嘅國家都唔少，好似話烏克蘭、阿富汗咁，但呢啲難民幾可會走嚟香港？嚟得嘅大多數都係南亞人，有幾多真係喺本國遭受酷刑對待呢？再講，假如係真難民，梗係追求安穩，又點會鋌而走險、無惡不作呢？唔驚被遣返咩！坊間出現反對假難民嘅巨大聲音，並唔係港人唔人道，而係種種例子、每宗罪案都話畀大家知，假難民根本唔係無辜，港府點可以繼續姑息養奸呢？