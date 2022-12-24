功夫茶：維園突然也冧篷　工傷意外何其多

大風起兮雲飛揚！未必係咁，銅鑼灣維園第56屆工展會尋日晏晝點半鐘左右，場內一個售賣食油嘅攤檔，一幅以帆布搭建喺攤檔前、2米乘3米嘅簷篷突然塌下，一名男途人猝不及防中咗「頭獎」，兩名女工則分別被傷及手背和食指，幸好都係皮外傷；初步調查懷疑用作穩固簷篷嘅螺絲甩脫，不排除大風一吹就塌下！

各位，天跌落嚟當被冚，係幾豪情！阿哥，若然係工字鐵，甚至係演唱會墮屏事件，咁就唔係當被冚！有啲嘢跌落嚟，你估仙女散花咩！而係累你一世或從此阿彌吉帝，前世！每次高空墮物殺人，政府高官必然口噏噏：工業意外一宗都嫌多！實情又如何？工業傷亡權益會尋日回顧本年度職業傷亡大事，截至本周二，勞工處一共錄得26宗致命工業意外，較去年多一宗；都真係「一宗」也嫌多！其中建造業佔最多，有17宗。工權會坦言，職業死亡整體趨勢喺過去數年起伏相若，代表死亡事故一如以往頻繁，情況令人憂心。打份工，日求三餐，夜求一宿，點解咁危險？

工權會表示，「高處墮下」依然係每年嘅死亡事故重災區，今年跟進嘅14宗有關意外中，建造業工業意外佔咗10宗，較多從樓層孔洞、搭棚架時墮下。搭棚工人失足、安全繩斷裂等意外致死亡時有所聞，令人不禁懷疑是否政府喺「改善建築地盤職業安全」嘅政策及措施做得唔夠周詳？勞工處有冇落實相關法例以提高職安健水平？

呢，工人遭到倒塌物壓斃意外亦錄有9宗，涉及天秤、閘門、鋼筋籠等。功夫茶不久前提及今年9月安達臣道冧天秤意外釀3死悲劇，有工程師找出文件圖則，懷疑因偷工減料冇做好燒焊接駁口，以致天秤基座承受唔到而倒塌！每趟慘劇發生後，勞工處先至「賊過興兵」到地盤查找不足，試問又有乜鳥用呢？工業傷亡權益會憂心工人死傷多，並歸咎職安罰則修訂仍在立法會遭受多番阻撓，形容「不能再等」，促請盡快通過。功夫茶亦希望高官與議員要「提速、提效」加強有關罰則修例，而更重要嘅係有關當局要切實執行職安健條例，人命關天，切不可求求其其，否則死得人多。

另外，本港夏天氣溫愈來愈熱，酷熱天氣警告常持續，過去已發生懷疑中暑致死個案，死者多為戶外工作工人。工權會幹事指出，雖然中暑屬工傷，勞資雙方對呢味嘢少認知，導致呈報個案甚少，加上因中暑致死個案亦難獲得醫學證明，故死者家屬得唔到應有賠償。其實，好多勞工權益都應與時並進，即使海上意外都應列入，喺通過職安罰則修訂後，理應重新檢視現時海事工業意外嘅有關罰則有否過輕。對勞工權益，政府要一視同仁，咪諗住飲杯茶食埋個包，市民「幸福感」有賴你哋着緊啲！