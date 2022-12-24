世界視線：核武導彈為主　北韓突破困境

北韓金正恩政權的戰略很簡單，就是發展核武與導彈技術、生產能力，以此作為對付美國的阻嚇力量。兩韓自韓戰以來從未有停戰協定，美國以韓戰為由在南韓、日本駐有重兵。雖然現時美國制衡的對象主要是中國，卻不會放過北韓，制裁圍堵的政策無絲毫放鬆的傾向，也不停支持南韓的右派政黨爭奪政權。

南北韓的敵對是在美國把持下維持70年。或許美國着眼於維持朝鮮半島的對峙現狀，不想改變，怕打破地區上中日韓三方的平衡。可是北韓亦不能保證美國不會改變政策，發動日本、南韓一起進攻北韓。一如中國當年，北韓安全的最佳保障是核武的阻嚇和反制能力。導彈是核武的載體，本身也是現代戰爭的重心。北韓以舉國之力發展核武，是以此作為政權與國家最後的支持，這是絕對理智的抉擇。

捨棄常規武器的發展，改重核武和導彈，實際上亦反映北韓工業化發展戰略的轉變。常規武器是建基在傳統重工業，殺傷效率低於核武導彈，卻會佔用重工業的大部分，擠佔國民經濟中民用生產建設的資源，且技術不可能有大的飛躍發展。相反，核武導彈的技術不同，生產技術工藝亦大不相同。電子、材料、先進機械等作為主要的工業因素，代表着北韓軍工產業的徹底提升、更新，以創新和科研推動，效率遠勝常規武器為主的傳統體系。

在美國等的長期制裁下，北韓要向這方面發展，需要更大的技術創新。而在北韓的舉國體制下，核武導彈的技術創新會迅速地轉移到其他產業部門，改造整個產業鏈的技術與工藝水平。北韓發展核武導彈便是以此帶動整個軍工產業鏈和國家工業的電子化、數碼化、電訊化，以及把整個生產體系轉變。不管美國主導的媒體怎樣作負面宣傳，北韓的技術、工業生產與人才基礎並不遜於南韓。美國的制裁圍堵可以阻礙發展步伐，但同時亦可激發創新，一如中國當年。

北韓若能與中國、俄羅斯建立更廣泛的經濟合作與貿易，有機會穩定國內農業生產和糧食供應。沒有這方面的後顧之憂，其軍工主導的工業當可有更大的進展，且有機會突破制裁造成的孤立，與友好國家建造互助經濟技術體系。在新冷戰的發展中，北韓會有新的機會。

研究所所長 陳文鴻