正論：外遊熾熱內需冷　這個聖誕兩重天

聖誕節向來是旅遊和消費旺季，在香港封關接近3年後，終於迎來市民報復式外遊。昨日所見，機場人頭湧湧，多間航空公司登機櫃位大排長龍，港人最熱門外遊地首推日本，有家庭預計在當地花費數萬元。反觀本港商場則冷冷清清，商店大減價亦無助銷情，一熱一冷猶如火冰兩重天，對比鮮明。

今年聖誕節橫跨周末，連着3日公眾假期，不少市民自製小長假，把握機會出門旅遊。有市民選擇到越南過聖誕，貪其機票價錢較平，但更多市民急於「回鄉」暢遊日本，預算一家人花費4、5萬元過白色聖誕。至於選擇前往南韓的亦不在少數，有市民打算逗留首爾和釜山十多日，盡情「哈韓」。一時間，香港國際機場重現了久違的熱鬧場景。

吊鹽水多時的旅行社亦守得雲開見月明，聖誕檔期的旅行團均告爆滿。業界表示，出團數量已回復至疫情前30%至一半的水平，生意較預期佳，最多人揀去日本。新春的行程亦在熱賣，旅費一般較以往貴約30%，一樣大受歡迎。入境處數字亦顯示，本周平均每日有超過二萬人次香港居民經機場離港，相信大部分均為外遊，說港人「報復式」旅行，絕非誇張。

與此同時，澳門政府宣布，昨日起所有香港、台灣和外國入境澳門人士不用隔離，毋須出示新冠疫苗接種證明，只須持有72小時內核酸檢測報告，入境後會獲發「黃碼」，意味近乎全面通關。在入境便利的情況下，相信不少港人會前往澳門度歲，一嘗拉角子機、食豬扒包的滋味。

與外遊熾熱的情況相反，本港消費市道疲弱，情況堪稱天與地之別。取消紅碼安排後，加劇港人外遊意欲，但由於仍未全面通關，入境旅客寥寥無幾，有餐廳坦言今年生意比去年更差，營業額按年大跌50%，苦不堪言。尖沙咀等傳統旺區一樣人流稀疏，許多地舖關門大吉，甚至於門外張貼「要錢唔要貨」等清貨標語。大型商場一樣無復當年勇，場面冷清，聖誕布置亦大縮水，不如過去的華麗花俏。

無獨有偶，日前有民調反映，市民在這個聖誕節的消費意欲大減。42%受訪者減少今年的聖誕消費；54%市民聖誕消費預算不多於1,000元，當中少於500元的更佔32%。可見有消費能力的市民選擇外遊，肥水流向別人田；消費能力一般的市民則不願消費，捂實荷包過節，本地消費市道一潭死水，何足為奇。

正如本報多次指出，港府必須因時制宜，加快鬆綁，不應再擠牙膏式放寬防疫措施。須知道，香港放寬防疫已比新加坡等地遲了接近一年，現在還不急起直追，經濟勢必繼續下行。再說，撤銷防疫未必等於萬事大吉，但起碼可以起「沖喜」作用，刺激市民增加外出用餐消費，讓一針不打的市民亦可報復式爆買，同時亦可向外釋出歡迎旅客的訊息。總而言之，在病毒減弱至同流感差不多的情況下，撤銷所有防疫措施是港府應有之義。下一步便是加速與內地和澳門免檢通關，否則來年經濟肯定只會雪上加霜。