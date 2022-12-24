一方面是防疫措施放寬，通關在即；另一方面是染病者大增，因病致死長者亦同步上升。於是，最大的問題是新冠肺炎現時的變種病毒是真的馴化了，等同流感嗎？內地居民面對染病普遍，已在懷念早前嚴格防治的安全。內地因病致死者亦開始出現，改變了過去兩年多的情況。也於是，對內地，也對香港來說，下一步會是怎樣呢？

染病者多，但重病率低，大眾還是安全，只是重病者與病死者絕對數上升，對公共醫療體系和社會有相當的壓力。關鍵是現時的趨勢會否惡化？隨着人口的多數染病，社會抗病的能力會否增加，也即是所謂群體免疫是否真實？

有說染病高峰期還要一、兩個月才可達到。在此之前，染病人數會進一步增加，增加的速度會怎樣呢？香港大有可能高逾每天3萬人。若上升，公共醫療系統未必可以應付。社會會因此無奈被迫習慣，視之為常，抑或是引起新的恐慌呢？

香港長者比例高，屬於疫病下的高危群體，每天病死人數已上幾十宗。或許香港與內地不會像美國那樣的病死率，現時的病毒變種似毒性較低，但香港人口比美國老化，居住密度高，長者躲避病毒的機會較小。早期長者院舍已是重災區，現時院舍感染的情況亦開始嚴重，形勢未必可樂觀。院舍內外的長者會否在今後再次感染？病情會否加重呢？早前染病得到的抗體，在時間推移下逐步減弱，疫苗亦沒有防疫的作用，長者的多次感染可能在今後會成為致死的重要因素。即使青壯影響不大，長者病死增加亦應是社會大患，不可能倣效美國的社會達爾文主義的冷酷無情，政府怎樣應對呢？

民眾最擔心的是病毒還可以有新的變異，變異會否是一些專家所說，逐步馴化，抑或是毒性轉強？這是一個科學問題，但現有科學卻未能百分之百地預測變異的方向。於是，在安排防治政策措施，應否有預防病毒變惡的對策呢？

今次是沒有絕對先例經驗可援，各國應對是摸着石頭過河，靈活應變。香港在過去3年應對大致成功，除了第5波初期的失措外。現時可能是轉折期，是疫情逐步馴化平復，抑或是有所突變，也同樣是沒法肯定。應對之策還是多作各種準備，靈活應變，走一步看一步，不能盲目倣效歐美的躺平，或許更應參考日本、南韓與內地應變的發展。