改革開放40多年，中國已成為世界第二大經濟體，綜合國力空前強大，發展勢頭不可阻擋。然而與美國這個唯一超級大國比較，還是處於弱勢；科技、軍事、金融、外交、話語權及掌握國際規則的能力，和美國還有不小的差距。如果美國西方及盟友聯手對付中國，在國際戰略布局和博弈上，中國所處態勢還是敵強我弱。

中南海對這個局勢很清楚，應對之道有六：一是堅守原則和底線，在維護國家主權、安全、發展利益上寸步不讓，絕不讓對手有空子可鑽。二是不卑不亢，我守我疆，保持定力，基本採取守勢，後發制人。三是講究策略，「用革命的兩手對付反革命的兩手」，你玩硬的，我比鋼鐵還硬；你玩軟的，我有繞指柔功夫，不論軟硬，你休想佔便宜，休想陰謀陽謀得逞。四是在分化美國西方及所謂盟友方面主動出擊，見縫插針，瓦解他們的「反華聯盟」。五是團結國際社會一切可以團結的力量，形成最廣泛的統一戰線，最大限度的孤立打擊頑固反華勢力。六是咬定青山不動搖，排除一切內外干擾發展經濟，實現強國目標，增強國力，爭取世界第一。在中華民族偉大復興面前，美國的所謂「霸權」就會不攻自破，膽敢犯我中華，就是自取滅亡。

中國的發展趨勢、中美之間的此長彼消、中國的戰略策略，山姆大叔也完全清楚，此所以他們有危機感，對中國又恨又怕，覺得時不我待，要抓緊時間乘中國還沒有實現目標，部署和通過全方位的打壓，不擇手段的打壓扼殺中國的勢頭。在華府、白宮、五角大樓的多份「國策和安全報告」中，都把這個「美滅中華」的時間定在未來10年之內。

美國和西方列強亡我之心不死，視中國為一頭肥羊任意宰割的歷史不下百多年。這期間，美西方更是百變群妖，有兇殘、有欺詐、有強奪、有巧取、有扮好人、有挖坑設誘讓你跳，還把一堆歪理邪說扮成「普世價值」洗你的腦，亡你的文化、歷史和國家……現已進入決戰時刻！