公道自在人心。世界貿易組織一個月內兩度裁決美國違規，上次是關於鋼鋁產品加徵進口關稅，這次是涉及香港產品標示產地問題。但毫無例外地美國每次都拒絕遵守裁決，反而一再以「國家安全」為擋箭牌，指摘世貿無權審查，甚至出言恐嚇。

眾所周知，香港是單獨關稅區，既經過中國政府同意，也經由世貿組織多邊規則確立，香港產品標示「香港製造」，一直被國際社會普遍接受，美國也從來沒有意見。直至兩年前，特朗普政府無理取鬧，單方面要求香港輸美產品必須修改標示為「中國製造」，以此詆毀「一國兩制」，明顯將貿易武器化、政治化。其實，香港輸美產品只佔出口貨量的0.1%，美國的相關措施對香港實際影響並不大，但歧視性和侮辱性極強，充分暴露其蠻橫無理的霸權邏輯。

人們百思不得其解，美國要求香港產品修改標示為「中國製造」，到底與國家安全有何關係？難道香港產品標示「香港製造」就會威脅美國國家安全？實際上，世貿專家組兩次裁決已清楚表明，安全例外條款不是單邊主義和霸權主義的護身符，美國動不動就拿國家安全來說事，而且粗暴拒絕遵守世貿裁決，只能將自己置於國際社會的對立面。老美經常批評別人不遵守國際規則，其實他們才是國際規則的最大破壞者，更是全球貿易包括產業鏈供應鏈的擾亂者。

有甚麼樣的政府，就有甚麼樣的企業，美國政府蠻橫無理，有些美國企業也是目中無人。互聯網搜索引擎Google蓄意將黑暴港獨歌曲當中國國歌置頂，對於港府多次要求刪除錯誤歌曲，將正確國歌置頂，該公司竟以「演算法」等理由拒絕，簡直是欺人太甚。Google為何如此囂張？無非自恃有美國政府撐腰，認為港府奈何不了它。但諷刺的是，歐盟法院早前裁定Google必須刪除不正確的搜尋結果，該公司乖乖表示遵從裁決；近年Google在海外經常被罰款，每次也都是乖乖掏錢繳納。唯獨在香港，Google好像擁有特權似的，公然蔑視港府合法要求，到底是狗仗人勢，還是欺軟怕硬？或是兩者兼而有之？

今天美國自恃擁有霸權，可以無理取鬧，可以不守國際規則，其他國家也許拿它沒辦法。但天理循環報應不爽，隨着其國際信譽逐漸喪失，美國終將為自己的霸道行為付出代價。